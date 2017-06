Grafenhausen Landesstraße 170: Vollsperrung wegen Sanierung

Die Landesstraße 170 zwischen Rothaus und Seebrugg wird wegen Straßenbauarbeiten ab Montag, 26. Juni, bis etwa 14. Juli voll gesperrt.

Grafenhausen – Auf der Landesstraße 170 zwischen Rothaus und Seebrugg wird die Erneuerung der Fahrbahndecke von Rothaus bis Amertsfeld durchgeführt. Die genaue Sanierungsstrecke beginnt etwa 50 Meter vor der Zufahrt zum Campingplatz und endet 150 Meter oberhalb der Einmündung der K 6519 Richtung Kreisverkehr Rothaus. Während der Bauzeit von Montag, 26. Juni, bis Freitag, 14. Juli, 17 Uhr wird die Strecke für den Verkehr voll gesperrt. Als Umleitungsstrecke für den Verkehr in östlicher Richtung ist ab Seebrugg die B 500 bis Schluchsee, dann die L 156 bis Lenzkirch, die B 315 bis Bonndorf und die L 170 wieder in westlicher Richtung bis Rothaus vorgesehen. In westlicher Richtung gilt diese Umleitungsführung in umgekehrter Reihenfolge. Ab Faulenfürst in Richtung Rothaus war bisher vorgesehen, die Umleitung über die Kreisstraßen K 4967 und K 4988 bis zur B 315 und dann über die vorgenannte Umleitungsstrecke über Bonndorf nach Rothaus zu führen.