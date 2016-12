Grafenhausen Konzert der Trachtenkapelle Grafenhausen überzeugt zwischen den Jahren

Eintauchen in besondere Klangwelten hieß es am Mittwoch beim Konzert unter dem Motto "Zeit für Musik": Die Bläserjugend überzeugt beim Konzert mit einem stimmungsvollen Spiel. Zahlreiche langjährige Mitglieder erhalten Auszeichnung

Zwischen den Jahren, wo sowieso jeder Tag wie ein Feiertag anmutet, da ist es eigentlich nebensächlich, an welchem Abend ein Jahreskonzert stattfindet. So dachten wohl auch die Verantwortlichen der Trachtenkapelle Grafenhausen, als sie den Termin für ihren letzten Auftritt des Jahres auf Mittwochabend genau zwischen Weihnachten und Neujahr legten. Der durchschlagende Erfolg gab ihnen Recht.

In der voll besetzten Schwarzwaldhalle erklangen unter der Stabführung von Georg Seidler Konzertstücke, anspruchsvolle Märsche, kurzweilige Variationen und geniale Bearbeitungen berühmter "Klassiker". Die Bläserjugend, ein beachtlicher Klangkörper von etwa 40 begeisterten, jungen Musikern, beeindruckte unter der bewährten Leitung von Karola Bächle mit abwechslungsreichen, stimmungsvollen Klanggebildern voller Originalität und Farbenreichtum. Dabei führte der Ausflug in die Klangwelt der Nachwuchsmusiker vom erhaben sakralen "Abide with me" über "Erinnerungen an die Prärie" über Furore machende Filmmelodien bis nach Schottland ans "Loch Lomond" bevor sich eine ausgewachsene Forelle im gleichnamigen Marsch auf den Weg machte, in Schubert'scher Melodienseligkeit den Auftritt der mit Spannung erwarteten Trachtenkapelle vorzubereiten.

Aber zuerst stand noch das Überreichen dreier silberner Leistungsabzeichen und die Ehrung verdienter Musiker auf der Agenda. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Gloria Gänswein übernahm Gottfried Hummel, selbst ein begnadeter Musiker und Komponist, in seiner Eigenschaft als Verbandsdirigent des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald diese ehrenvolle Aufgabe. Rebecca Bienek, Wendelin Selb und Tobias Kunzelmann erhielten das Leistungsabzeichen in Silber. Die Urkunden für 25-, beziehungsweise 50-jährige Aktivität gingen an Benjamin Seidler (25 Jahre), Josef Gatti, Bernhard Schlatter und Egon Selb (je 50 Jahre). Nach der Pause erwartete die Zuhörer das Ereignis des Jahres in Grafenhausen. Dieser Zusatz ist wichtig, denn das Hauptereignis des Jahres war für fast 50 Musiker der Trachtenkapelle, die musikalische Umrahmung eines Ereignisses in Berlin, auf das nicht nur Grafenhausen, sondern der ganze Landkreis Waldshut stolz sein darf: Die feierliche Weihnachtsbaumaufstellung vor der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin.

Hervorragende Solisten, ein wunderbar nuancenreich agierendes Blasorchester und ein festliches weihnachtlich geprägtes Ambiente entführten die dankbare Zuhörerschaft auf eine Zeitreise durch die Musikgeschichte.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter bei Vivaldis Jahreszeiten war die Reminiszenz an die altehrwürdige Barockmusik bevor anspruchsvolle zeitgenössische Kompositionen wie "Zeitenwende", "Carpe Diem", "Freizeitfreuden" oder eine originelle "Ragtime-Suite" die verschiedenen modernen Aspekte der Zeit, ihrer bestmöglichen Nutzung, aber auch ihrer Vergänglichkeit, klangvoll präsentierten. Und so verging eben diese Zeit auch wie im Fluge und ehe man es sich versah, verklang auch die letzte Zugabe. Ein schöner Abend endete mit herzlichem Applaus.