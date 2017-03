Mettenberg Kleine Krisen trüben die Bilanz beim VfB Mettenberg

Die Fußballer des VfB Mettenberg müssen ihre Finanzen regeln. Mit dem neuen Trainer Roland Fechtig kehrt nun etwas Ruhe ein.

Die Saison 2016/17 des VfB Mettenberg war für den Vorsitzenden Raphael Tröndle bis jetzt eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen. Eine entscheidende „Höhe“ war dabei, dass der schon im Jahr 2013 beantragte Zuschuss für die Umbaumaßnahmen am und um das Vereinsheim endlich eingetroffen ist. Das „Tief“ bezieht sich auf den letzten Tabellenplatz der ersten Männermannschaft in der Kreisliga B, die nach einem ordentlichem Start nur noch verloren hatte.

Die Neuwahlen ergaben zwei Veränderungen im Vorstand. Cuma Daglarkiran wurde vom Beisitzer zum Spielerausschutzvorsitzenden gewählt, dafür schied Robin Kehl aus. Linda Stulz wurde zur neuen Beisitzerin gewählt. Vorsitzender blieb Raphael Tröndle, Schriftführerin Katharina Bucher und Jugendleiterin Franziska Staller. Der Vorsitzende sprach vier Ehrungen aus. Für 50 Jahre Mitgliedschaft ehrte er Ruth Reichenbach und Hanspeter Matt, für 40 Jahre Heidrun Fechtig und für 25 Jahre Miriam Gatti.

Trotz eines guten Kaders, den es laut Tröndle schon seit Längerem nicht mehr gab, konnte Trainer Ralf Scherzinger das Ruder nicht herumreißen. Obwohl der Trainer das Vertrauen des Vereins hatte, kehrte er der Mannschaft während der Vorbereitung zur Rückrunde den Rücken, was alle sehr getroffen hatte. Raphael Tröndle ist glücklich darüber, dass es ihm gelang, den Co-Trainer und langjährigen Mettenberger Fußballer Roland Fechtig für den verwaisten Posten zu gewinnen. Seit nunmehr drei Wochen steht er als Cheftrainer einer motivierten Mannschaft auf dem Platz. Er zeigt sich mit dem Trainingsbesuch bis jetzt zufrieden und fragt sich, warum dies unter seinem Vorgänger nicht auch möglich war. Der neue Trainer hofft nun, dass es gut weitergeht.

Die Saison 2016/2017 startete auch mit zwei Frauenteams der Spielgemeinschaft VfB Mettenberg-Schluchsee-Falkau, da 28 Spielerinnen zur Verfügung gestanden hatten. Die erste Mannschaft, die auf Großfeld spielt, steht auf dem vierten Tabellenplatz. Allerdings ist der Verein durch zahlreiche Ausfälle nun gezwungen, sich vom Spielbetrieb abzumelden. Die Trainerinnen Tanja und Franziska Staller hoffen, dass die verbliebenen 20 Frauen trotzdem der Mannschaft treu bleiben.

Kassiererin Dagmar Birk-Isele musste feststellen, dass die Verbindlichkeiten dauerhaft höher sind, als was der Verein an Geld erwirtschaften kann. Das Minus liegt im vierstelligen Bereich, nicht zuletzt auch wegen der notwendigen steuerlichen Abgaben. Kassenprüfer Hans Ebner und Karl Metzler waren der Meinung, dass hier Handlungsbedarf bestehe. Man müsse sich mit einem Steuerberater zusammensetzen und Ideen entwickeln, wie diese Ausgaben gemindert werden können. Dies ist Vorsitzendem laut Raphael Tröndle schon in Planung. Er zeigte sich stolz darüber, was am Vereinsheim alles gearbeitet worden ist. Die Anschaffung eines neuen Rasenmähertraktors und neuer Trainingsbälle steht noch an.

Bürgermeister Christian Behringer tröstete die Aktiven damit, dass die erste Mannschaft des Grafenhausener Vereins auch am Tabellenende sei. Er schlug vor, einen Förderverein zu gründen, um die Finanzen in den griff zu bekommen. Ortsvorsteher Klaus Metzler zeigte sich stolz auf den aktiven Verein.