Grafenhausen Kfd freut sich über 15 Neumitglieder

Die katholische Frauengemeinschaft kfd ist mit zahlreichen Aktionen im Ort tätig. Unterstützung bekommt sie durch 15 neue Mitglieder. Jetzt planne die Frauen eine Spendensammlung für Nigeria.

Grafenhausen (keh) Wenn ein Verein in Grafenhausen stolz sein kann, auf seine aktuelle Nachwuchswerbung, dann ist dies sicher die Kfd. Stolze 15 neue Mitglieder konnten die katholischen Frauen im vergangenen Jahr für sich gewinnen. Unter anderem gelang dies durch einen Frauenstammtisch, bei dem Elvira Booz kräftig die Werbetrommel rührte.

Mit den neuen Frauen werden auch im kommenden Jahr wieder problemlos Veranstaltungen wie die Wiiberfasnet, der Schmutzige Dunnschdig im Pfarrsaal, verschiedene Kuchenverkaufsaktionen sowie die Bewirtung von Seniorennachmittagen bewältigt. Im vergangenen Jahr können die Frauen vor allem auf die Kuchenverkaufsaktion bei der Einweihung der neuen Kindergartenräume stolz sein, denn damit nahmen sie rund 800 Euro ein, die dann – auf 1000 Euro aufgestockt – dem Kindergarten für die Spielplatzanlage übergeben werden konnte. Auch die Wiiberfasnet war in diesem Jahr äußerst gut besucht und bescherte Einnahmen. "Wir haben wieder sehr viel gespendet", berichtete Kassiererin Andrea Jäger. Neben St. Ottilien und Maria Lindenberg gehen dabei auch Gelder an krebskranke Kinder.

Gerne blickten die Frauen auch auf die 40-Jährige im Vorstand der Vorsitzenden Elsbeth Schlatter im vergangenen Jahr zurück. Gleich 40 Rosen hatte Schlatter dafür erhalten, die sie in getrockneter Form noch immer zuhause hat. Im kommenden Jahr steht das 100-jährige Bestehen des Diözesanverbandes der kfd an. Hierzu wurden die Grafenhausener Frauen auch eingeladen und erbitten Anmeldungen für den 7. Oktober, der im Europa Park gefeiert wird, bis zum Mai.

Ebenso erbeten werden Kuchen- und Geldspenden, die für Pfarrer Okoro und sein Hilfprojekt in Nigeria gesammelt werden. Die große Hungersnot im afrikanischen Land kostete bereits viele Menschen das Leben. "Wir versichern, dass jede Spende zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt", versichert der Pfarrer, der häufig auch in Grafenhausen zu Besuch ist. Die Kuchen sollen am Sonntag, 2. April, nach dem Jugendgottesdienst verkauft werden. Anmeldungen und weitere Informationen erteilt Nicole Hösl, die die Aktion leitet, unter Telefon 07748/58 16. Geldspenden können auch direkt an das Spendenkonto erfolgen: Volksbank Wutöschingen, Afro West, Pfarrer Okoro, IBAN: DE 08684624270040929207. Die Kfd hofft auf zahlreiche Unterstützung.