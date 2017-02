Grafenhausen Kein Tipi am neu auszuweisenden Rundwanderweg

Kein Tipi am neu auszuweisenden Rundwanderweg

Gemeinderat behandelt in Sitzung Konzept für Rundwege. Für das Wiederaufstellen des Tipis als Schutzhütte findet sich keine Mehrheit. Welche Maßnahmen zur Aufwertung der Rundwege nun realisiert werden sollen, wird in der nächsten Sitzung des Tourismusausschuss thematisiert.

Grafenhausen – Der mit Abstand meist diskutierte Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung war die Frage nach der Aufstellung des Tipis an dem neu auszuweisenden Rundwanderweg von der Tourist-Info Rothaus nach Grafenhausen und zurück. Dabei konnte sich eine klare Mehrheit des Gremiums gegen eine Wiederaufstellung durchsetzen.

Ausgangspunkt war eine Initiative der Gemeinderäte Marita Bücklers (FW) und Burkhard Sauer (CDU). Hierbei ging um die Ausweisung dreier neuer Rundwanderwege. Diese drei Wege, der Skulpturen-, der Genuss- und der Wäldersinnweg, führen über eine Strecke von sechs bis acht Kilometer. Alle drei Wege starten an der Tourist-Info in Rothaus, führen nach Grafenhausen, am Schwarzwaldhaus der Sinne und dem Skulpturenpark vorbei und sollen je mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet sein.

Zur Debatte stand konkret, ob das Tipi an der Kreuzung Bildstöckleweg/Alter Kirchweg als markanter Aussichts- und Ruhepunkt, beziehungsweise Schutzhütte, wiederaufgestellt werden soll. Das Tipi wurde 2002 bei der Rothausbrauerei als verglaster Infostand aufgebaut und galt als Blickfang mit Alleinstellungsmerkmal. Im Zuge der Kreiselbauten in Rothaus wurde das Tipi abgebaut und im Bauhof zwischengelagert – offenbar nicht optimal, wie sich Architekt Ralf Kaiser überzeugen konnte. Die Problematik wurde auch unter Verweis auf die anfallenden Aufbaukosten von 30 000 Euro für die Gemeinde zur Diskussion gestellt.

Marita Bücklers hielt eine glühende Rede für die Wiederaufstellung: "Mit dem Tipi hat man Zugang zu Informationen, hat man einen schönen Ausblick und Natur pur", argumentierte Bücklers. Ihren Standpunkt festigte die Gemeinderätin mit den Worten: "Nichts eignet sich besser als Wegpunkt, als das Tipi, für mich gibt es keine Alternative." Jörg Trefzer von der CDU hielt dagegen: "Ich sehe der Sache etwas kritisch entgegen, das Tipi in diesem schlechten Zustand wieder aufzustellen."

Schließlich wurde das Wort an Clemens Rosa (CDU) übergeben, der mit einer Powerpoint-Präsentation mögliche Alternativen verschlug. Dabei legte Rosa den Schwerpunkt auf die Attraktivitätssteigerung vor allem für Kinder. So könnte man etwa alle 200 bis 300 Meter entlang der Wege kleinere Spielgeräte aus Holz, Klettertürme oder ähnliches aufstellen. Auch die Installation eines modernen Fernglases ("Viscope"), das im Blickfeld die Alpenkette mit Bergnamen darstellt, wäre mit 6000 Euro günstiger, als die Aufstellung des Tipis, meinte Rosa. Der Großteil der Gemeinderäte fand die Anregungen überzeugend und konstruktiv; Bürgermeister Christian Behringer gefiel das Viscope als Alternative zu einer Alpenkarte.

Bei der anschließenden Abstimmung konnten sich die Tipi-Befürworter nicht durchsetzen. Bis auf drei Gemeinderäte, die für das Tipi stimmten und einer Enthaltung, war der Rest des Gremiums gegen die Wiederaufstellung.

Welche Maßnahmen zur Aufwertung der Rundwege nun realisiert werden sollen, wird in der nächsten Sitzung des Tourismusausschuss thematisiert.