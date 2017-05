Grafenhausen Kameras sollen Schmierereien in öffentlichen Toiletten in Höchenschwand verhindern

Kameras sollen Schmierereien in öffentlichen Toiletten in Höchenschwand verhindern

Bürgermeister Christian Behringer spricht im Gemeinderat über zulässige Überwachungsmaßnahmen, um Schmierereien in der öffentlichen Toilette zu verhindern.

Vermehrt werden Schmierereien in den öffentlichen Toiletten bei der Sparkasse in Grafenhausen registriert. Dies erklärte Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. "Deshalb gibt es in der Verwaltung die Überlegung, Videokameras aufzuhängen. Damit haben wir schon bei der Freiwilligen Feuerwehr am Schrott-Container gute Erfolge gehabt", erklärte Behringer. Eine solche Überwachungsmaßnahme sei zulässig, wenn man sie vorher ankündige. Auch über die bereits montierte Videokamera sei vor ihrer Montage informiert worden.

Gemeinderat Jörg Trefzer (CDU) bat in der gleichen Gemeinderatssitzung auf Anregung von Senioren, die er für einen Ausflug mit dem Bus gefahren hatte, das Kopfsteinpflaster auf dem Rathausplatz wieder mit Sand zu verfüllen. "Senioren können sich dort mit einem Rollator schlecht bewegen", so Trefzer. Gemeinderätin Linda Baschnagl (CDU) regte an, Blumenkästen vom Rathausplatz zu entfernen. Mit diesen würden Stellplätze in direkter Rathausnähe verstellt werden, was für Senioren ebenso unbequem sei.

Den Zuschussantrag für den Neubau einer Druckleitung zum Anschluss verstreuter Anwesen in Brünlisbach hatte die Gemeinde im Herbst 2016 gestellt. Jetzt konnte ein Zuschuss in Höhe von 115 000 Euro von der Landesregierung, überreicht durch den Abgeordneten Felix Schreiner (CDU), entgegengenommen werden. Davon berichtete Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Förderbetrag entspricht der Höchstförderung von 80 Prozent, die Kosten sind mit knapp 144 000 Euro veranschlagt.

Der ursprüngliche Antrag, bei dem die Optimierung des Pumpwerks in Brünlisbach inkludiert war, wurde nach Rücksprache mit den Behörden modifiziert. Für die genannte Optimierung wird in diesem Jahr ein neuer Antrag gestellt. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung über das Ingenieurbüro Tillig, eine Ausschreibung der Maßnahme zu veranlassen. Die Vergabe der Arbeiten soll noch vor der Sommerpause erfolgen. Die Kosten für die einzelnen dezentralen Pumpwerke direkt für die Anwesen tragen die Eigentümer selbst.

Der Gutachterausschuss müsse alle vier Jahre neu besetzt werden, erläuterte der Bürgermeister. Der bisherige Ausschuss war teilweise noch mit Räten der vergangenen Legislaturperiode besetzt. Auf Nachfrage von Gemeinderat Sebastian Stiegeler (FW) erläuterte Hauptamtsleiterin Ruth Stoll-Baumgartner die Funktion des Gutachterausschusses. Dieser lege beispielsweise alle zwei Jahre auf Grundlage der Gebäude-Kaufpreise die Bodenrichtwerte fest. Durchschnittlich ein bis zwei Sitzungen pro Jahr hätten die Mitglieder des Ausschusses zu bewältigen. Der neue Ausschuss steht nach dem Beschluss des Gemeinderats nun unter Leitung von Planer Ralf Kaiser, stellvertretender Vorsitzender ist Gemeinderat Andreas Stritt. Die weiteren Mitglieder: Peter Morath, Clemens Rosa, Thomas Krüger (alle Gemeinderäte) und Matthias Erwin als Gutachter des Finanzamtes.