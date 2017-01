Grafenhausen Jugendbereich: SV Grafenhausen sucht dringend zwei Trainer

Der SV Grafenhausen sucht dringend zwei Trainer für die D-Jugend und die Mannschaft A2. Die Spielgemeinschaft mit Bonndorf und Berau habe sich bewährt. In der Jugendversammlung wurde das Vorstandsteam bestätigt.

Grafenhausen – Neun Jugendmannschaften und rund 100 Spieler verzeichnet die Jugendabteilung des Sportvereins Grafenhausen aktuell. Viele davon werden als Spielgemeinschaften mit Bonndorf und Berau trainiert. "Diese Kooperationen sind eine gute Sache", pflichtete auch Bürgermeisterstellvertreter Dominik Seidler bei. "Wir sind froh um die tollen Partnerschaften und danken den Vereinen für die gute Zusammenarbeit", sagt Jugendleiter Erich Kiefer.

Dennoch gibt es aktuell auch Probleme bezüglich der Trainersituation. Gerade die D-Jugend sowie die Mannschaft der A2 benötigen dringend einen Trainer aus Grafenhausen, da diese Mannschaften aktuell nur von vorübergehenden Helfern trainiert werden. "Wir müssen an alle appellieren, dass die Trainerposten besetzt werden. Daran müssen wir dringend schaffen", stellte auch der Vorsitzende des SVG, Daniel Stritt klar. Die Suche solle nun während der Winterpause intensiviert werden.

Dass die Trainerknappheit in Grafenhausen nichts mit der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Jugendteam zu tun hat, das bewiesen die Wahlen, bei denen die Vorstandsriege einstimmig im Amt bestätigt wurde. Erich Kiefer bleibt Jugendleiter, Marius Stulz wurde in Abwesenheit zum Stellvertreter gewählt und Geron Isele wird weiterhin die Kasse der Jugend leiten. Damit die finanziellen Mittel auch weiterhin stimmen, bewirten die Jugendmannschaften einige Spiele und verteilen seit zwei Jahren die Gelben Säcke im Ort. Ebenso hilft der Förderverein unter der Leitung von Helmut Gatti bei Engpässen aus.

Die Sponsoren werden auch den Schnuppertag für Kindergartenkinder im Frühjahr unterstützen. Auch ein Grundschultag ist wieder fest geplant, wie Kiefer versicherte. Erfreulich waren auch die beiden Fairnesspreise, die im Rahmen der Jugendsitzung verliehen werden konnten. Die beiden E-Jugendspieler Hannes Gatti und Marlon Metzler erhielten für herausragendes faires Verhalten jeweils eine Tüte voller Süßigkeiten.

Das gesamte Jugendmannschaftsteam bedankte sich auch besonders beim Clubhauswirtspaar Marianne Huber und Hartmut Otto, die sich immer um alle Belange rund um das Clubheim kümmern und auch für Spieler und Trainer zu wichtigen Ansprechpartnern geworden sind.

Die nächste große Veranstaltung ist das Hallenturnier in Ühlingen, bei dem die Jugendmannschaften ihr Bestes geben wollen. Auch beim Dorffest wird sich die Jugend wieder beteiligen. Eine Fahrt zum Mondial Pupilles in der Partnergemeinde Combrit wird erst wieder angetreten, wenn die Trainersituation in der D-Jugend optimiert wurde.