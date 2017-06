Grafenhausen Internationales Workcamp kommt gut an

Jugendliche aus aller Welt arbeiten zur Zeit in Grafenhausen. Ein Teil ist damit beschäftigt, dem Schlüchtseekiosk einen neuen Anstrich zu verpassen, während die anderen eine bezaubernde Wasserspiellandschaft an der Schlücht kreieren.

Grafenhausen – Waren die letztjährigen Teilnehmer des IBG Workcamps noch mit Schneefall und eisigen Temperaturen konfrontiert, so erleben die diesjährigen Besucher aus aller Welt aktuell das genaue Gegenteil. "Morgens geht es gut, aber nachmittags wird es wirklich extrem heiß", erzählt eine der Campleiterinnen, Alice Kroll, über die Arbeit auf dem Spielplatz an der Schlücht. "Spaß macht es aber trotzdem sehr", fügt sie lächelnd hinzu, während sie sich den Schweiß von der Stirn wischt.

In dieser Temperaturrekordwoche arbeiten die Teilnehmer des internationalen Workcamps gleich an zwei Orten. Ein Teil ist damit beschäftigt, dem Schlüchtseekiosk einen neuen Anstrich zu verpassen, während die anderen eine bezaubernde Wasserspiellandschaft an der Schlücht kreieren. Den Entwurf dazu hat der Bauhof in Eigenregie gemacht. "Hier unten haben wir den Zugang zu qualitativ hochwertigem Wasser. Das ist die Voraussetzung für eine Wasserspiellandschaft", verrät Bauhofleiter, Michael Lüber. Er freut sich über die engagierten jungen Leute zwischen 18 und 26 Jahren. "Sie haben geschliffen wie verrückt und arbeiten sehr motiviert", so der begeisterte Bettmaringer über seine aktuellen Arbeitskollegen. "Im Skulpturenpark hatten wir natürlich optimale Bedingungen mit Schatten, sanitären Anlagen und der Nähe zum Ort. Das haben wir hier leider nicht", fügt er hinzu. Abhilfe schaffen jedoch die kühle Quelle und der Bach. Auch ein kleines Dixihäuschen steht den Teilnehmern auf dem Spielplatz zur Verfügung.

Die Jugendlichen, die aus Thailand, Mexiko, Südkorea, Italien, Hongkong, Spanien und aus der Türkei stammen, fühlen sich trotz der Hitze sehr wohl und Marcello, ein Teilnehmer aus Norditalien, hat auch schon den Schlüchtsee für sich entdeckt, den er gerne zur Abkühlung nach der Arbeit nutzt. Die meisten Jugendlichen nehmen zum ersten Mal an einem Workcamp teil und der Altersschnitt ist dieses Mal sehr jung. Lediglich Ahhyun aus Südkorea war vor zwei Monaten bereits in Spanien beteiligt. "Dort war es aber nicht so heiß", fügt sie lachend hinzu.

Die Teilnehmer werden noch bis zum 1. Juli in Grafenhausen sein. Untergebracht sind sie im Hagehus. "Wir würden uns sehr freuen, mit den Leuten hier in Kontakt zu kommen und vieles kennenzulernen", so die Campleiterinnen. Für heute Abend ist ein buntes Spieleturnier auf dem Schulsportplatz geplant, zu dem ab 18 Uhr auch herzlich die heimischen Jugendlichen eingeladen sind.