Grafenhausen In Grafenhausen steht das Miteinander an erster Stelle

In Grafenhausen steht das Miteinander an erster Stelle

Das Ehrenamt in der Gemeinde erhält eine besondere Anerkennung beim diesjährigen Neujahrsempfang. Bernhard Heer erhält für sein langjähriges Engagement beim DRK die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg

Große Taten, besondere Leistungen, Weltereignisse und kommunale Vorhaben – das alles musikalisch umrahmt und bereichert durch die reizvollen Gedankengänge eines heimischen Professors – dies alles machte den diesjährigen Neujahrsempfang der Gemeinde Grafenhausen aus. Zahlreiche Besucher aus dem "Gewölbe, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden", wie Bürgermeister Christian Behringer die Gemeinde charakterisierte, waren am Sonntag zu dieser öffentlichen Veranstaltung gekommen.

"Wir stehen gut da, wir haben im vergangenen Jahr viel erreicht", machte Behringer in seiner Ansprache deutlich. Die Einwohnerzahlen sind gestiegen, man kann erneut höhere Einnahmen verbuchen, die örtlichen Schulen leisten Großes und so bleibt Grafenhausen als Wohnort reizvoll.

Um den Ort noch attraktiver zu machen, wird im kommenden Jahr nun das Ärztehaus in Angriff genommen, ein neues Baugebiet erschlossen, die Integration der Geflüchteten gelebt und weiterhin Kinderbetreuung und Bildung vorangetrieben werden.

Doch auch kleine und große Taten der Bürger standen im Fokus. So wurden zahlreiche Blutspender für ihre Leistungen geehrt. Die Anwesenden, Ilze Benete-Fritzsche und Sebastian Stiegeler (jeweils zehn Mal), Peter Andris und Norbert Maier (50 Mal) sowie Nikolaus Lutz (75 Mal) durften von Eberhard Hummel Urkunden und Anstecker für ihre Blutspendeleistung entgegennehmen.

Eine besondere Ehrung wurde Bernhard Heer zuteil. Für über vier Jahrzehnte, in denen sich der Bereitschaftsleiter des örtlichen DRK bereits ehrenamtlich engagiert, erhielt er nun die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. In dieser Zeit erhielt er bereits diverse Ehrungen im Ortsverein und spendete selbst 115 Mal Blut. Doch nicht nur mit dem DRK leistete Heer Großes. Beim Imkerverein Schlüchttal wurde er bereits mit einer Ehrennadel ausgezeichnet und sein früheres Engagement im Narrenrat führt er nun schon seit 40 Jahren als Redaktionsmitglied der Narrenzeitung weiter. Privat ist Heer malerisch aktiv und von seinen künstlerischen Fähigkeiten kann man sich auf zahlreichen Gemälden in der Gemeinde – wie der Ortsansicht auf der Grafenhausener Hallenbühne und bald auch im Schulhaus Kasslet – überzeugen. "Ein solch engagierter Mitbürger verdient nach so vielen Jahren auch eine ganz besondere Ehrung", so Behringer im Rahmen der Verleihung. "Ich bin platt. Damit habe ich nicht gerechnet", meinte der überraschte Heer, der seine Freude zum Ausdruck brachte, sich bei allen unterstützenden Mitmenschen bedankte und besonders seiner Frau Susanne ein großes Lob für ihre Unterstützung aussprach.

Das Mysterium Resonanz

"Hier im Dorf, hier in meiner Heimat bin ich de Hartmut", so begann der von Bürgermeister Christian Behringer vorgestellte Professor Rosa seinen einmaligen Vortrag, der sich nicht nur seinem neusten Fachgebiet, der Resonanz, sondern ganz besonders auch der Heimat Grafenhausen widmete. Humorvoll, aber auch sachlich, mit Welt- und Ortsbezug erläuterte Rosa das Mysterium Resonanz, dem er zuletzt ein mit dem Tractatus-Preis ausgezeichnetes Buch gewidmet hatte.

"Sprache ist auch ein Resonanzfaktor", so der Soziologe, der im Rahmen seines Vortrags ausdrücklich darauf bedacht war, in Dialekt zu vermitteln. "Grafenhausen ist nicht mein Zweitwohnsitz, es ist meine Heimat, mein Zuhause", stellte Rosa klar und erläuterte in diesem Zusammenhang den Migrationshintergrund seines Urgroß-vaters, dessen Reise, der von vielen anderen Familien im Ort ähnelt. Er plädierte dafür, sich nicht als Fremde zu begegnen, sondern ein offenes Ohr für jedwede Meinung zu haben. Denn "Gemeinschaft ist auch Gesellschaft, die Gemeinsamkeit und Differenz akzeptiert." Resonanz also das Verhältnis zur Welt in lebendigem Austausch. Dabei seien Hören und Antworten die wesentlichen Bausteine für ein Dorf als Resonanzsphäre.

"Die eigene Stimme hörbar machen, aber sich auch von anderen Stimmen bewegen und berühren lassen", darauf komme es bei einem funktionierenden Zusammenleben an. Eine Gesellschaft, ja auch ein Ort, der sich dem Dialog untereinander verschließt, sei zum Sterben verurteilt. Dennoch gedeihe rechtes Gedankengut verstärkt in kleinen Gemeinden. "Wer Veränderung bekämpft, braucht sie oft am meisten", erläuterte Rosa, der hervorhob, dass er dies in Grafenhausen nicht so wahrnähme. "Ich habe Grafenhausen stets als selbstwirksam wahrgenommen. Wir sind keine Opfer." Die Chance des ländlichen Raumes seien gerade Resonanzräume, die sich nicht nur in Interaktion mit der schönen Natur ergeben. Auch die Aushandlungen in Bezug auf Projekte, das rege gepflegte Ehrenamt der Gemeinde – all dies ermöglicht Resonanzerfahrung durch den Austausch untereinander und lässt eine Gemeinde leben.

Für den Vortrag, der zum beherzten Lachen ebenso einlud wie zum angeregten Nachdenken, erhielt Rosa lang anhaltenden Applaus.