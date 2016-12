Grafenhausen Heavy-Xmas-Festival: Rockspektakel in Grafenhausen reißt Gäste mit

Heavy-Xmas-Festival begeistert Besucher. Sieben Bands geben auf der Bühne ihr Bestes. Die Dark Tombola sorgt ebenfalls für Spannung.

Einen gewaltig metallischen Abend verbrachten die Besucher des 17. Heavy-Xmas-Festivals in Grafenhausen. Als am Samstag um 18 Uhr die Pforten des Metal-Festivals öffneten, verzeichnete bereits die erste Band, Holk City, eine kleine aber feine Schar Fans vor der Bühne. Im Laufe des Abends fanden zahlreiche weitere Metalfreunde den Weg in die wie immer stimmungsvoll und kreativ gestaltete Schwarzwaldhalle, auch wenn es in diesem Jahr etwas weniger waren als 2015.

Die Anwesenden jedoch glänzten mit wahrem Herzblut für die Metalmusik und feierten die Auftritte von Gefrierbrand, Vinegar Hill, Tenside, bevor der Headliner, die Suicidal Angels dann auch die letzten schüchternen Besucher vor die Bühne zogen. Die Griechen lieferten eine grandiose Show ab, die zum Tanzen, Pogen und Headbangen animierte. Ebenso begeistert zeigten sich die Besucher von der Band, die an diesem Abend allgemein liebevoll als „die Österreicher“ bezeichnet wurde. Vinegar Hill kamen mit ihrem Modern Melodic Metal bestens bei den Metalern an, die den gesamten Abend gut gelaunt genossen.



Neben den sieben bunt gemischten Bands des Abends sorgte auch die Dark Tombola für Spannung. Unter den 50 Sofortpreisen wurden gleich drei Hauptgewinne gezogen. Hier freuten sich zwei Damen aus Villingen sowie eine Besucherin aus Eggingen über ihre Preise. Zum Segway-Tour Gutschein gab es sogar noch eine original Sonnenbrille von Mambo Kurt obendrauf. Dieser untermalte die Verlosung mit seiner einmaligen Heimorgel, bevor er den stimmungsvollen Ausklang des Festivals gestaltete und dabei neben Slayer-Interpretationen auch Weihnachtslieder zum Besten gab.