Grafenhausen Haus der Sinne feiert Fasnacht

Erstmals initiiert das Museumsteam einen eigenen Ausstellungsreigen. Vernissage der "Wahnsinnszit" am 28. Januar

Grafenhausen – "Wir spielen immer mit dem Begriff Sinn", erklärt Kerstin Heller mit einem breiten Lächeln und stellt damit "WahnSinnsZit" vor. Das ist eine Attraktion, die in diesem Jahr erstmals die närrische Zeit in Grafenhausen bereichert, und zwar vom 28. Januar bis zum 19. März. Dabei geht es nicht nur um eigentlich drei Ausstellungsreigen, sondern auch um eine Vielzahl von Veranstaltungen, teils auf höchstem Niveau, launig und professoral zugleich, teils zum Mitmachen, in jedem Fall aber mit Erlebnisgewinn.

Geboren wurde die Idee dazu im Schwarzwaldhaus der Sinne. Angelika Heller, gute Seele der musealen Einrichtung zum Mitmachen, längst im Status einer Museumsdirektorin, hat dazu die Kreativkraft, pädagogische Beraterin und nicht zuletzt Tochter Kerstin Heller ins Boot geholt. Waren bisher die Ausstellungen im Schwarzwaldhaus von hinzugezogenen Künstlern bestückt, sind es nun die Museumsmacher selbst, die für die Ausstellungsteile verantwortlich zeichnen. "Bei mir daheim sieht es schrecklich aus", verrät Angelika Heller. Der Grund dafür: Hunderte von Bildern aus der Fasnachtszeit der letzten Jahrzehnte, in digitaler Form, als Fotoalben oder Negative gilt es zu sondieren und für einen Ausstellungsteil im Schwarzwaldhaus der Sinne zusammen zu stellen. "Teilweise wissen wir jetzt noch gar nicht, was die Bilder darstellen", räumt Tochter Kerstin ein. Und flugs entsteht noch beim Pressegespräch über die neue Attraktion die Idee, einen Preis auszusetzen, für denjenigen, der das Rätsel lösen wird.

Bei einem zweiten Ausstellungsteil, ebenfalls im Schwarzwaldhaus der Sinne, geht es um das ganz normale Leben eines Galgenvogels, eben auch außerhalb der närrischen Zeit. Ein Jahr lang hat Kerstin Heller Häs und Maske, Strümpfe, Schuhe, Handschuhe und Ratsche immer im Gepäck gehabt. Gebraucht hat sie zudem den Fotografen einer so entstandenen Bildserie, Lars Siebold. "Frech und teils sehr ästhetisch sind die Bilder geworden", verrät sie mit einem süffisanten Grinsen. Umso gespannter darf man auf das Ergebnis sein, als der Fotograf zugleich ihr Lebenspartner ist. "Am Strand war es schon interessant, die Fotos zu machen, während die ganzen Leute außenherum neugierig zugeschaut haben", sagt Lars Siebold. Im französischen Partnerort Combrit ist so eine Serie entstanden. Fürchterlich geschwitzt habe sie in ihrer Montur, erinnert sich Kerstin Heller. Aber auch zur Winterszeit gab es ungewöhnliche Situationen: "An Silvester haben wir erst eine halbe Stunde Foto-Shooting gemacht, bevor es den ersten Kuss gab."

Der dritte Teil der Ausstellung ist in den Räumen von Sebastian Stiegeler, dort können die Fasnachtsmasken des örtlichen Holzbildhauers nicht nur bewundert werden. Auch die Entstehung einer solchen Maske ist dort bestens nachvollziehbar und in einem Kurs sogar erlernbar.

Veranstaltungsreigen an Fasnacht