Grafenhausen Hans-Müller-Gruppe plant Bulgenbacher Schänke

Die Hans-Müller-Gruppe steckt voller millteralterliche Ideen. Als nächstes plant der Mittelalter-Verein die Bulgenbacher Schänke. Roland Brüderle (stellvertretender Vorsitzender) und Jannik Isele (Schriftführer) sind neu im Vorstand, außerdem hat der Verein zwei Neumitglieder aufgenommen.

Die Hans-Müller-Gruppe bewies im Rahmen der Hauptversammlung einmal mehr, dass der Ideenreichtum einer Mittelaltergruppe alles andere als antiquiert sein muss. Ein neuer Veranstaltungshöhepunkt steht bereits vor der Tür, zwei Neumitglieder konnten begrüßt werden und auch im Vorstand gibt es ein paar neue Gesichter.

Im Rahmen der Neuwahlen des mittelalterlichen Vereins stellten Karlheinz Friedrich (Schriftführer) und Matthias Isele (stellvertretender Vorsitzender) ihr Amt aus Zeitgründen zur Verfügung. Als Nachfolger wurde Roland Brüderle einstimmig zum neuen Stellvertreter und Jannik Isele zum neuen Schriftführer ernannt. Jürgen Isele bleibt weiterhin als Vorsitzender erhalten und Jochen Stoll wurde als Kassierer wiedergewählt.

Ein leichtes Minus in der Kasse hängt damit zusammen, dass 2016 keine Mittelaltertour stattgefunden hat. Langeweile kam im vergangenen Jahr jedoch nicht auf, da man sich unter anderem beim Dreh zweier Studenten für einen Mittelalterfilm beteiligt hatte, sich wie jedes Jahr rege an diversen Mittelalterevents, wie der 1200-Jahr-Feier Ühlingen, sowie den jährlichen Drills beteiligte. Nebenher wurde kräftig genäht und organisiert. Außerdem wurde die Mitgliedschaft im BOL (Bund Oberschwäbischer Landsknechte) beantragt, einer Vereinigung historischer Gruppen und Vereine, dem rund 36 Vereine angehören.

So kam schließlich auch die Idee zur erstmaligen "Bulgenbacher Schänke" zustande. Am 21. und 22. April wird es in Staufen mittelalterlich zugehen. Denn dann verwandelt sich das Bürgerhaus in eine authentische Umgebung, in der am Freitag eine Lesung zu erleben ist und am Samstag umrahmt von stimmungsvoller Musik der Gruppe "Saitenstreich" mittelalterlich diniert werden kann. Befreundete Vereine haben sich bereits angekündigt, weshalb in Erwägung gezogen wird, auch ein kleines Lager für Übernachtungsfreudige einzurichten. "Wir wollen die Schänke gerne dauerhaft etablieren, mit wechselnden Mittelalter-Künstlern aller Art", verriet Jürgen Isele, der an der Versammlung wegen Krankheit fehlte.

Helfende Hände für die Veranstaltung hat der Verein auch neu gewonnen. Jasmin und Tobias Weißenberger waren vor über einem Jahr als Anwärter zum Verein gestoßen und wurden nun mit einem herzlichen Willkommens-Beifall als Mitglieder aufgenommen. Neue Anwärter sind Nicole und Claus Alt aus Seebrugg. Damit zählt der Verein nun 19 aktive Mitglieder, fünf Jugendliche, neun Fördermitglieder sowie zwei neue Anwärter.

Für ihr Engagement erhielt neben dem Vorstand auch Marie-Christin Friedrich, die gute Seele der Nähstube und Hauptverantwortliche für den Filmdreh, ein hölzernes Präsent.