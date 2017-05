Grafenhausen Große Freude in Grafenhausen: Kindergarten St. Bernhard erhält Qualitätsbrief

Große Freude in Grafenhausen: Kindergarten St. Bernhard erhält Qualitätsbrief

Seit 2014 orientiert sich das Kindergartenteam am Programm „Quintessenz“ des Caritasverbands der Erzdiözese Freiburg. Das Engagement wurde nun belohnt: Die Einrichtung erhielt den KTK-Qualitätsbrief des Bundesverbands für Kindertagesstätten.

Grafenhausen – Wer als Grafenhausener bisher noch nicht über eigene Kinder nachgedacht haben sollte, der hat ab sofort allen Grund dazu. Schließlich bietet der heimische katholische Kindergarten St. Bernhard beste und nun auch ausgezeichnete Kinderbetreuung. Die Freude war entsprechend groß, als das kompetente Team um Kindergartenleiterin Katja Seidler im Rahmen einer kleinen Feier im Pfarrsaal das verdiente Zertifikat entgegennahm. Den schönen Gottesdienst zu diesem freudigen Anlass gestaltete der extra hierfür angereiste Weihbischof Rainer Klug, Thomas Stiegeler und Georg Seidler sorgten für die passende musikalische Untermalung.

Bereits seit 2014 orientiert sich das gesamte Kindergartenteam im Rahmen des Qualitätsmanagements am Programm „Quintessenz“ des Caritasverbands der Erzdiözese Freiburg. Im letzten Jahr fiel auf Anraten von Mario Isele, Leiter der Verrechnungsstelle und Geschäftsführer des Kindergartens, die Entscheidung, sich um den KTK-Qualitätsbrief des Bundesverbands für Kindertagesstätten zu bewerben.

Dieses Engagement und die viele Mühe rund um das Qualitätssiegel wurde nun belohnt. Bernd Pantenburg vom Diözesan- und Caritasverband hatte die Ehre, an diesem Tag den Qualitätsbrief zu überreichen. „Es ist mir eine besondere Ehre, den Brief heute überreichen. Bundesweit haben dies erst sieben Einrichtungen geschafft“, so Pantenburg.

„Wir spürten, dass das trotz des Aufwands nur eine Arbeitshilfe ist und bei uns vieles schon vorhanden war“, meinte Seidler zum Arbeitsprozess im katholischen Kindergarten. Sie verglich die tägliche tolle Leistung ihres Teams mit einem Puzzle, bei dem sich die einzelnen Teile erst im Ganzen perfekt ergänzen. „Darauf bin ich unwahrscheinlich stolz.“

Auch Bürgermeister Christian Behringer stellte fest: „Wir alle dürfen mit Fug und Recht stolz sein auf unseren Kindergarten.“ Ebenso sei dies eine Bestätigung für die gut platzierten Investitionen der Gemeinde, die er auch weiterhin zusagte.

Neben Behringer gratulierten auch Wolfgang Duttlinger vom Kirchenge-meinderat sowie Ulrike Schlegel vom Elternbeirat, die dem Team zwölf von Elternhand gebackene Kuchen für die kommenden Dienstgespräche zusagte.

„Wer jetzt denkt, wir würden uns jetzt einfach zurücklehnen, der liegt falsch. Wir werden unsere Qualität kontinuierlich sichern und ausbauen“, kündigte Mario Isele von der Verrechnungsstelle lächelnd an. „Ich bin wahnsinnig stolz“, so sein Fazit.

Das Verfahren bis zum Qualitätsbrief