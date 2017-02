Grafenhausen Grafenhauser Narren laden zur sonnigen Narretei auf den Straßen

Mit insgesamt 14 Fußgruppen sowie neun Fasnetwagen zeigte sich der Fasnachtsumzug durch Grafenhausen wieder von seiner bunten Seite. Auch Aktuelles kam nicht zu kurz: Das Ortsgeschehen 2016 wurde von jeweils eigenen Gruppen thematisiert.

Grafenhausen – Befreundete Narrenvereine, 14 Fußgruppen sowie neun Fasnetwagen zogen durch Grafenhausens Straßen. Marsraketen, Schwarzwald-Teufel, Ärztehausteam, Künstlersymposium, Schilderwald, Krümelmonster, wilde Weiber und andere Gestalten und Wagen sorgten für Unterhaltung. Farbenfroh und ideenreich wurde das Ortsgeschehen thematisiert. Zahlreiche Besucher säumten bei bestem Wetter die Wege des Umzugsverlaufs und wurden dafür mit allerhand Süßem belohnt. Pelznikel Dittishausen, Wangemer Narren, Bollimänkl und Tannholzschrättele waren als Gastzünfte zu Besuch und bereicherten die ausgelassene örtliche Narretei. Auf dem Dorfplatz tummelten sich nach dem Umzug die Wagen und unterhielten mit Musik und Showeinlagen. Bei der Siegerehrung in der Schwarzwaldhalle wurden die teilnehmenden Narren mit zahlreichen Preisen belohnt, allen voran der "Rothaus Blitz" bei den Fußgruppen sowie der Geburtstagswagen für die Brauerei. In den Kneipen und Bars sowie in der Schwarzwaldhalle konnte schließlich noch bis in die Nacht gefeiert werden.

