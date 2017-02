Grafenhausen Grafenhausener Zunftabend überzeugt mit abwechslungsreichem und witzigem Programm

Bei der gut besuchten Veranstaltung am Samstzag persiflieren die Akteure persiflieren geschickt das Geschehen im Ort. Besonders Benjamin Nüssle sorgt als Donald Trump für so manchen Lacher.

Grafenhausen – Unter dem Motto "immer wieder sonntags" trafen sich die Grafenhausener Narren am Samstag in der Halle, um das Dorfgeschehen auf die Schippe zu nehmen und dem Publikum ihre zuvor eingeübten Nummern zu präsentieren. Aufhänger des Mottos waren die zahlreichen Veranstaltungen, die in Rothaus stattgefunden haben und die auf der Bühne sogar drei Wanderer glauben ließen, Grafenhausen könne ja nur ein Ortsteil dieser bekannten Gemeinde "Rothaus" sein. Das Fernsehen war mit auf der Bühne und filmte die von Waltraud Baschnagel moderierte Show live mit – inklusive Werbeeinblendung. Mario Tröndle und Thomas Stiegeler boten sich schließlich an, einen Werbespot für den Rothaus Whisky zu drehen, wenn auch Tröndle den Auftrag nur wiederwillig – "Ihr hän jo gmeint, ich sei z'dick für d'Bühni" – annahm.

Applaus und Lacher für den letztendlich missglückten Dreh und den abschließenden Song über die Sehnsucht nach dem Rothaus-Bier waren ihnen gewiss. Auch Donald Trump (Benjamin Nüssle), der im Rahmen von Inas Nacht auf den Plan trat, überzeugte humor- und temperamentvoll. Er hatte für Bürgermeister Christian Behringer einige Tipps parat und vermachte ihm sogleich die passende Haarpracht, um die nächste Wahl zu gewinnen, während der Shantychor, bestehend aus den Narrenräten, dies mit einem spontanen Liedchen besang. Zahlreiche Gäste besuchten Inas Nacht, die von Ralf Rosa im Café Isele präsentiert wurde – darunter die Sängerin Franziska Clementi und Neu-Narrenrat Stefan Metzler als Andreas Gabalier. Pleiten, Pech und Pannen aus dem Ort wurden von Patrick Gatti, Nicole Hösl und Nadja Robold persifliert. Sie berichteten über aktuelle Missgeschicke der Grafenhausener Einwohner und pilgerten auf dem Maidlibierweg ins Rothauser Land.

Für passende Showtime zur Sendung sorgten auch zahlreiche Tänzer. Das Narrenballett brachte gleich drei Tänze auf die Bühne, die "Schwarzwaldperlen" präsentierten Urlaubsfeeling mit gesanglicher Darbietung über den Schwarm Salvatore und den Schnaps, die Narrenratsfrauen boten ein buntes Potpourri im Schwarzlicht und das Männerballett kämpfte anmutig tanzend mit einem Handtuch. Ein großer Dank gebührte im Rahmen des Zunftabends Waltraud Schlatter, die bereits seit über zehn Jahren als Häsnäherin fungiert und schon den ein oder anderen Vogel aus misslichen Lagen gerettet hat. Sie erhielt hierfür ein entsprechendes Präsent.