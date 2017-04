Grafenhausen Grafenhausener Kellertheater kann auch schwarzen Humor

Der Vorsitzende des Grafenhausener Kellertheaters, Andreas Simon, lobt in der Hauptversammlung die Bandbreite der schauspielerischen Möglichkeiten.

Grafenhausen (ccm) „Wir können nicht nur klassische Komödien, wir können auch außergewöhnliche Geschichten, wie die schwarze Komödie ,37 Ansichtskarten' auf die Bühne bringen.“ Dies war das Resümee von Andreas Simon, Vorsitzender des Kellertheaters Grafenhausen, als er einen Rückblick auf das letztjährige Theaterstück gab. Dieses war mit viel englischem Humor gespickt und sechs Mal aufgeführt worden. Es sei sehr gut angekommen und dank der guten Planung sowie der erfolgreichen Arbeit von Regisseurin Corina Rues-Benz aus Gottmadingen ein voller Erfolg geworden.

Dank der engagierten Bühnenbauer Joschi Frankenberger und Theo Diem sowie Techniker Nico Kunzelmann waren hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen worden. Simon bedankte sich bei der Gemeinde für die Mithilfe beim Bau einer tollen Basiskonstruktion mit Schrägen auf der Bühne, die sicher noch so manches Theaterstück bereichern wird. Der Vorsitzende erwähnte stolz, dass Sabrina Kucher zum ersten Mal mitgespielt habe. Er freute sich auch, dass er Christof Schlegel und Markus Hirzle wieder zum Mitspielen aktivieren konnte.

Nicht nur die Erwachsenen waren erfolgreich. Unter der Leitung von Cornelia Albiez-Neuhold und Sylke Becker fand am Dorffest ein Kindertheater statt. Gepielt wurde das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ in Form eines Mitmachtheaters, bei dem zum Beispiel nur zwei Geißlein vorgeplant waren, die restlichen fünf aus den Zuschauerkindern rekrutiert wurden. Die Kinder hätten dies total gut angenommen, als unter den Anwesenden die Rolle des Vaters gesucht wurde, seien alle Männer abgetaucht.

Für das kommende Dorffest ist wieder ein Mitmachtheater gewünscht, es sei aber auch ein Kasperletheater möglich. Im Mai sollen die Proben für ein 20 bis 30 Minuten-Stück beginnen und im Haus der Sinne am Dorffest aufgeführt werden.

Die Erwachsenen werden aus drei Stücken eines auswählen, was natürlich noch geheim ist. Beim derzeit favorisierten Stück werden vier Frauen und drei Männer benötigt. Ab Juni oder Juli sollen die Rollen von Regisseurin Corina Rues-Benz verteilt werden, dann die ersten Proben im katholischen Pfarrsaal starten. Simon appellierte an die Spieler, diszipliniert an die Sache heranzugehen und die Texte gut zu lernen, damit effektive Proben stattfinden können. Aufführungen sind geplant am 17., 18., 19., 24., 25. und 26. November, im Haus der Sinne.

In Abwesenheit wurde Josef Morath für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bürgermeister Christian Behringer zeigte sich stolz und meinte, dass das Kellertheater eine große Bereicherung für den Ort und die Region ist. Der Aufwand der Mitglieder sei aller Ehren wert. Kassierin Ulrike Hirzle konnte ein kleines Plus in der Kasse verbuchen, was laut Simon ein Erfolg für den Verein ist.