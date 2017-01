Grafenhausen Grafenhausen: Theatererlebnis zum Mitraten begeistert Besucher

Der Theaterabend des SV Grafenhausen bietet den Besuchern in der Schwarzwaldhalle Spannung pur. Die Laiendarsteller begeistern mit einem verzwickten Krimi, bei dem auch die Besucher zu Ermittlern werden.

Nicht nur unterhaltsam, sondern auch besonders spannend war der Theaterabend des SV Grafenhausen in der Schwarzwaldhalle. Die Theatergruppe, die seit Jahren mit alten Hasen und neuen Talenten stets gut aufgestellt ist, bot ein Krimi-Erlebnis, bei dem sich auch die Zuschauer nur allzu gerne zu ermittlerischem Rätselraten hinreißen ließen. Die Truppe um Tina-Maria Schulz, die am Donnerstagabend bereits zum 13. Mal auf der Bühne der Schwarzwaldhalle stand, schöpfte ihr schauspielerisches Potenzial voll aus und auch Marius Stulz, der als Max sein Bühnendebüt gab, konnte mit seiner Darbietung glänzen.

Fast schon mordlüstern gestaltete sich das Schauspiel „Mord ist kein Zufall“ von Erich Koch. Denn nachdem ein vermeintlicher erster Mord geschehen war, ließen sich zahlreiche Bewohner einer beschaulichen kleinen Pension dazu hinreißen, ähnliche Pläne zu schmieden. Viktor (Marius Gut) wollte dem Treiben seiner scheinbaren Frau – in Wahrheit aber Schwester (Tina-Maria Schulz) – ein Ende bereiten, Max wollte seine Angebetete Eva-Maria (Corina Metzler) ganz für sich allein haben und sich deshalb der nervigen Tante (Ann Stritt) entledigen. In all dem Chaos behielten schließlich Pensionsbesitzerin Regina Küster (Hannah Rosa) sowie der sächselnde Ermittler Darreck (Martin Kech) einen klaren Kopf und konnten so nicht nur die kleinen Lügen der Pensionsgäste entlarven, sondern auch den vermeintlichen Mord aufklären. Als der scheinbar verstorbene Dr. Wermuth schließlich als Dr. Müller wieder in der Pension aufkreuzte, war dem hervorragend dargestellten Inspektor Darreck schnell klar, dass dieser hinter der ganzen Sache stecken muss.

Vermutet hatte dies im Publikum kaum jemand. Bei einer kleinen ermittlerischen Umfrage in der Pause des munteren Theaterabends bezichtigten die meisten Zuschauer die verwitwete Tante, Luise von Bernstein, des Mordes. Nach der Aufklärung des Falls wurde das gesamte Team mit kräftigem Applaus bedacht, bevor sich das Publikum auf die Tombola freuen konnte, bei der Sabrina Morath den ersten Preis – einen Fernseher – mit nach Hause nehmen durfte.

Dass auch die hinteren Reihen in der Schwarzwaldhalle an diesem Abend einen angemessenen akustischen Genuss erleben durften, dafür hatte im Vorfeld Markus Thiel gesorgt, wofür sich der Vorsitzende des Sportvereins, Daniel Stritt, bedankte: „Wir hatten heute zum ersten Mal einen guten Sound in der Halle.“ Ein großer Dank galt auch den zahlreichen Helfern hinter den Kulissen sowie den Sponsoren der rund 30 Preise und der Bühnenausstattung.