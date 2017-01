Grafenhausen Gemeinderat stimmt Haushalt zu

Die Gemeinderäte stimmten in der jüngsten Gemeinderatssitzung dem Zahlenwerk, das Bürgermeister Christian Behringer und Rechnungsamtsleiter Heiko Hilpert vorlegten, einstimmig zu. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von zehn Millionen Euro, der Verwaltungshaushalt umfasst 8,9 Millionen und der Vermögenshaushalt 1,1 Millionen Euro.

Grafenhausen – Der Haushalts- und Wirtschaftsplan der Gemeinde für das Jahr 2017 ist beschlossen. Die Gemeinderäte stimmten in der jüngsten Gemeinderatssitzung dem Zahlenwerk, das Bürgermeister Christian Behringer und Rechnungsamtsleiter Heiko Hilpert vorlegten, einstimmig zu. Der Haushalt hat demnach ein Gesamtvolumen von zehn Millionen Euro, der Verwaltungshaushalt umfasst 8,9 Millionen und der Vermögenshaushalt 1,1 Millionen Euro

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt, also der Betrag, den die Verwaltung erwirtschaftet hat, liegt bei 77 400 Euro. Im vergangenen Jahr waren das 337 000 Euro. Die hohe Differenz erklärte Bürgermeister Christian Behringer mit deutliche höheren Ausgaben (211 000 Euro) für die Gewerbesteuerumlage, den Finanzausgleich an das Land und die Kreisumlage. Die Rücklagen sollen zum Ende des laufenden Jahres (2017) 843 000 Euro betragen. Es ist eine Entnahme von 611 000 Euro vorgesehen, allerdings sollen keine Kredite aufgenommen werden.

Für das eben beendete Jahr 2016 ist im Zahlenwerk der Verwaltung ein Rücklagenstand von über 1,4 Millionen Euro errechnet worden, bei einem Schuldenstand von knapp 45 000 Euro. Damit ist die Rücklage pro Einwohner zum 31. Dezember 2016 bei 655 Euro, der Schuldenstand je Einwohner bei 20 Euro. Die Einwohnerzahl, auch dem Haushaltsplan zu entnehmen, steigt übrigens in Grafenhausen. Derzeit sind es 2246 Einwohner. Damit sind das wieder so viele wie vor der Volkszählung im Jahr 2011. Lediglich im Zeitraum von 1996 bis 2009 hatte Grafenhausen mehr Einwohner.

Bei der Erhebung der Pro-Kopf-Verschuldung schlagen die Schuldenstände der gemeindeeigenen Versorgungsbetriebe (Nahwärme, Wasserversorgung) nicht zu Buche. Bis Ende des Jahres 2017 werden diese bei 2,1 Millionen Euro liegen. Ursprünglich waren das einmal Kredite in Höhe von drei Millionen Euro. Das heißt insgesamt wurden seit Gründung der Versorgungsbetriebe 900 000 Euro Schulden getilgt. "Ich finde es toll, dass wir tilgen, obwohl wir investieren", lobte Gemeinderat Clemens Rosa (CDU). Beim Eigenbetrieb für das Breitbandnetz wird zum Ende des Jahres 2017 mit einem Schuldenstand von knapp 171 000 Euro gerechnet.

Die größten Ausgaben im gerade angebrochenen Jahr aus dem neuen Haushaltsplan betreffen die Abwasserbetriebe, unter anderem für die Maßnahmen in Brünlisbach am Metmatalanschluss und an Tannen- und Schlüchtmühle in Höhe von insgesamt 470 000 Euro. Für die genannten Anschlüsse können aber jeweils 80 Prozent der Kosten gegengerechnet werden durch Landeszuschüsse. Ein Teil der Arbeiten an Tannen- und Schlüchtmühle wurden schon 2016 erledigt und verrechnet.

In der Hauptschule sind Maßnahmen Brandschutz und Außenbereich geplant (140 000 Euro). Gemeindestraßenbau am Mühlenweg (150 000 Euro), die Umstellung der Straßenbeleuchtung (Insgesamt 48 000 Euro) stehen in diesem Jahr an. Für den Geschicklichkeitstrail als Teil des Kurbetriebs stehen 50 000 Euro im Haushalt, wovon allerdings 40 000 Euro als Zuschüsse verbucht sind, davon 10 1000 aus privater Hand.

Noch einmal 30 000 Euro sind für das Tipi oder eine Ersatzmaßnahme im Bereich des neuen Rundwegekonzepts von Rothaus nach Grafenhausen geplant. 42 000 Euro will die Gemeinde für die Umgestaltung der Außenanlage an der Kindertagesstätte investieren. Für das Schwarzwaldhaus der Sinne soll es neue Exponate (7000 Euro) und Stühle (25 000 Euro) geben. Die 161 000 Euro, die im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung in die Satzung des Haushalts aufgenommen worden sind, werden wohl bald spruchreif werden. Bürgermeister Christian Behringer teilte mit, dass das Gemeindefahrzeug (Boki) mit einem Motorschaden ausgefallen sei und man derzeit für hohe Mietkosten einen Ersatz benutze. Die Mitkosten würden bei Kauf des Vorführfahrzeugs allerdings zu 80 Prozent erlassen.

Für die Feuerwehrabteilung Grafenhausen steht die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (95 000 Euro) im Plan. Über den Posten wurde abermals intensiv diskutiert, wobei ein bereits vor Ort vorgenommener Fahrzeugvergleich zur Sprache kam. Der Posten blieb dann so im Haushalt. "Das muss dann auf jeden Fall die Obergrenze sein", so Bürgermeister Christian Behringer. Mit vielen Vergleichsangeboten wolle man sich bei der nächsten Sitzung inhaltlich mit der Anschaffung beschäftigen.