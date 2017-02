Grafenhausen Fasnet hat viele Gesichter

Werner Mezger hält Vortrag über Brauchtum im Schwarzwaldhaus der Sinne. Kurzweiliger Streifzug begeistert 70 Besucher. Museumsleiterin Angelika Heller stellt Maskenwald vor.

Grafenhausen – Ein Hautnah-Erlebnis mit dem "Fasnetpapst" wurde den Besuchern des Vortrags von Werner Mezger am Dienstag zuteil. Der Kulturwissenschaftler, der an der Universität Freiburg europäische Ethnologie und Kulturanthropologie lehrt, hat sich schon nahezu sein ganzes Leben über mit der Fasnet beschäftigt.

Nicht nur wissenschaftlich – auch ganz privat im Rahmen der närrischen Zeit in Rottweil – ist er durch und durch begeis-tert von der fünften Jahreszeit. Diese Begeisterung und sein umfangreiches Wissen teilt der Experte auch gern mit den Zuhörern, die seine Vorträge besuchen. So verwundert es nicht, dass der zweistündige Vortrag nahezu wie im Flug verging. Rund 70 Interessierte waren an diesem Abend erschienen. Begrüßt wurden sie gleich zu Beginn von der Narrenzunft, die Getränke und Snacks darbot, bevor alle gemeinsam den Maskenwald entdeckten. "Bei uns hier im Maskenwald ist quasi das ganze Jahr über Fasnet", erläuterte Museumsleiterin Angelika Heller.

"Gugge – mache – wunderfitze" durften dann alle sogleich selbst und sich barfuß an die Erkundung des Barfußpfads mit Maskenwald machen. Bevor Mezger dann rund um "Gesichter und Geschichte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht" berichtete, erläuterte Obernarrenrat Harald Morath in kurzen Etappen die Geschichte und das Häs des ortseigenen Galgenvogels, der als Anschauungsobjekt mit dabei war.

Dass unsere mittelalterlichen Vorfahren in der Fastenzeit nicht nur vegetarisch, sondern sogar vegan lebten; dass Mitte des 19. Jahrhunderts in Süddeutschland "Karneval" gefeiert wurde und dass ausgerechnet die katholische Kirche mitverantwortlich dafür war, dass die erste Narrenfigur, der Teufel, sich etabliert hat – dies und viel mehr erfuhren die Zuhörer des Vortrags schließlich, begleitet von viel "Oh" und "Ah". Der kurzweilige und informative Streifzug Werner Mezgers brachte zahlreiche Fasnethintergründe zu Tage, über die im Anschluss teilweise rege diskutiert wurde.

Mezger selbst ließ sich vom Schwarzwaldhaus der Sinne Team und Bürgermeister Christian Behringer abschließend gerne durch das bunte Haus führen, wobei er es sich auch nicht nehmen ließ, das ein oder andere Foto zu knipsen. Auch zur Ausstellung WahnSINNsZit hatte er zur Freude des Teams eine ganz klare Meinung: "Einfach klasse, dieses Projekt. Eine einmalige Idee!"