Grafenhausen Fasnacht einmal anders im Schwarzwaldhaus der Sinne

Ausstellung Wahnsinnszit im Schwarzwaldhaus der Sinnen in Grafenhausen. Historisches trifft im ganzen Jahr auf die Zunft der Galgenvögel.

Grafenhausen – "Wahnsinnszit" heißt die Ausstellung, die am Wochenende im Schwarzwaldhaus der Sinne eröffnet wurde. Ihr Titel ist mit dem "Sinn" im Wort auf ihre Heimat, dem Museum, in dem es um alle menschlichen Sinne geht, zugeschnitten. Damit trifft sie doppelt ins Schwarze. Denn nichts anderes als die heimische Fasnacht ist Thema der ersten selbstgemachten Ausstellung der Museumsbetreiber. Leiterin Angelika Heller wollte sie eigentlich schon ein Jahr früher angehen, mit historischen Fotos aus der bald 50-jährigen Geschichte der Galgenvögel.

"Es ist ein Glück, dass dieses Vorhaben um ein Jahr verschoben wurde, denn in der Zwischenzeit haben sich zwei gefunden", meinte Bürgermeister Christian Behringer und sprach damit Kerstin Heller und ihren Partner Lars Siebold an. "Es hat damit angefangen, dass Kerstin traurig war über das Ende der Fasnacht, weil sie ihr Häs so liebt", erläuterte Lars Siebold. Kerstin Heller wollte deshalb Fotos als Erinnerung für die vier Jahreszeiten, die der fünften, der närrischen folgen.

So entstanden erste Galgenvogelfotos im Schnee und die Fragestellung für den zweiten Ausstellungsteil, der die historische Fotosammlung nun ergänzt, war klar: "Was macht ein Galgenvogel eigentlich, wenn er nicht Fasnacht feiert?" Antworten gibt nun die bezaubernde Fotoserie, von Lars Siebold. Am Strand des Partnerorts Combrit ist der Galgenvogel gesehen worden, beim Drachen steigen lassen, als Graffitikünstler, sogar beim Kuscheln mit Stiegele-Chatz und Rombach Wiibli, während der Fasnacht ein echtes No-Go, in allen anderen Jahreszeiten aber wohl erlaubt.

Auch von einem Zahnarztbesuch bleibt ein Galgenvogel im Jahreslauf natürlich nicht verschont. Freilich ist für den Maskenträger ganz besondere medizinische Hilfe Vonnöten. Der künstlerische Leiter der Museumsgestaltung und direkte Museumsnachbar, Holzschnitzer und Bildhauer Simon Stiegeler und seine Frau Lilli, rücken dem Galgenvogel mit grausam liebevoller Freude als "Zahnärzte" zu Leibe. In Stiegelers Werkstatt gibt es während der Ausstellungsdauer bis zum 19. März zu seinen Geschäftszeiten einen weiteren Ausstellungsschwerpunkt: Masken der Alemannischen Fasnacht aus der Hand der Künstler.

Herzerfrischend geriet die Rede von Museumsleiterin Angelika Heller. Den Dank an die Galgenvögel, die das Vorhaben sofort unterstütz hatten, wurde sie noch los. Dann erklärte sie, bevor stundenlang jeder jedem danke, kürze sie alles ab. Ihr Manuskript überfliegend meinte sie "Bla, bla, bla" und eröffnete nach Fasnetmusik durch Rolf & Frank mit dem Angebot, im nächsten Jahr, dem 50. Galgenvogel-Geburtstag, wieder Platz und Zeit für eine Ausstellung einzuräumen. Als Antwort kam von den zahlreich erschienenen Galgenvögeln ohrenbetäubendes Rätschen.