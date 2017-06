Egal ob bei der Fahrt im Bähnle, beim Karaoke oder bei einem kühlen Drink an der Bar – Die Stimmung am Grafenhausener Dorffest war auch im 38. Veranstaltungsjahr ausgelassen.

Bereits am Samstagnachmittag zog es viele auf den Dorfplatz, wo um 16 Uhr der Fassanstich von Jean-Michel Pavec aus der Partnergemeinde in der Bretagne durchgeführt wurde. Bei strahlendem Sonnenschein labten sich die Besucher an diesem Wochenende besonders gern am bunten Eissortiment und auch das kühle Bier ging einige Kehlen hinunter, während sich die Kleinen mit der ausgiebigen Nutzung der erstandenen Wasserspritzpistolen Abkühlung verschafften. Flara Clara, die Brennhisli Musikanten und zahlreiche Musikvereine der Region waren zu Besuch und lieferten vielseitige und gesellige Feststimmung an beiden Tagen.

Auch der Samstagabend bot für Besucher jeden Alters etwas. Während aus einigen Zelten Blasmusik tönte, tanzte man auch gern zur DJ-Musik vieler Vereine. Sehr gut kam auch das neue Abendprogramm des Gesangvereins an. Bei der „Schlager Juke-Box“ wurde kräftig und ausgiebig bis in die Nacht hinein von Jung und Alt Karaoke gesungen.

Auch die Gäste aus Combrit/Ste. Marine backten fleißig ihre Crêpes und stießen mit ihren deutschen Freunden gerne zu dem einen oder anderen Glas Rotwein an. Zum Abschluss des Festes fanden sich diese ebenso wie viele andere Besucher im Zelt des Musikvereins Grafenhausens ein, um dort bei bekannten Melodien der Blasmusik das sonnige Festwochenende ausklingen zu lassen.