vor 59 Minuten SK Exklusiv Grafenhausen/ Rothaus "Es war sehr nass, aber es hat Spaß gemacht"

Adelheid Morath, 33, stammt aus Titisee-Neustadt. Als ihre persönlich größten Erfolge bezeichnet sie die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking 2008 und London 2012, beim Weltcup Podium Val di Sole 2013, den Titel als Deutsche Meisterin 2014 ebenso wie den Bundesliga-Gesamtsieg 2014. Beim Prologfahren am Donnerstag im Rahmen der ersten Ausführung des Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald war sie erste mit einer Zeit von 36 Minuten und 44,5 Sekunden, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25,28 Stundenkilometern.