Grafenhausen Ereignisreiches Jahr für Tänzer

Die Volkstanzgruppe besteht bereits seit 45 Jahren. 30 Mitglieder haben das ganze Jahr Programm

Seit 45 Jahren gibt es die Volkstanzgruppe in Grafenhausen, stellte Vorsitzender Wolfgang Hepp bei der Hauptversammlung fest. Es gäbe allerdings noch Überlegungen, ob diesbezüglich Aktionen geplant seien. Im abgelaufenen Jahr hatte Schriftführer Lothar Andris 28 Termine vermerkt, die von den 15 aktiven Erwachsenen und 15 Kindern zwischen drei und 16 Jahren zu absolvieren waren. An zwei Kurkonzerten beteiligte sich die Tanzgruppe ebenso wie am Künstlersymposium im Skulpturenpark. An einem heißen Sommertag machten sich einige Mitglieder auf den Weg nach Rheinfelden ins Pflegezentrum „Rheingarten“, um dort für die Bewohner zu tanzen, was sehr gut ankam. Im August schlossen sich die Grafenhausener Aktiven der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern an und nahmen am 30. Kreistrachtenfest vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Breisach teil. Auch beim 32. Kreistrachtenfest des Landkreises Waldshut in Höchenschwand war die Grafenhausener Tracht zahlreich zu sehen.

Anfang des vergangenen Jahres hatten die Trachtenträger einen „Volksdanz Nomidag“ (Volkstanz-Nachmittag) im Pfarrsaal organisiert, der bei der Bevölkerung überraschend gut ankam und in ein bis zwei Jahren wiederholt werden soll. Auch am Grafenhausener Dorffest war die Trachtentanzgruppe wieder mit einem Stand zugegen. Und bei der Waldputzete fanden sich ebenfalls etliche Tänzer ein, um mitzuhelfen. Einzelne Vorstandsmitglieder nahmen an diversen auswärtigen Terminen teil, beispielsweise der Haupt-, sowie der Herbstversammlung des Bund Heimat und Volksleben (BHV), einer Gebetsnacht oder dem Tanzleiter- und Musikantentreffen des BHV in Schönwald.

Bei der Herbstversammlung wurde Vereinsmitglied und Tanzleiterin Beate Hepp zur Kreisobfrau des Landkreises Waldshut gewählt. Sie gab der Hoffnung Ausdruck, dass man Jugendliche und junge Erwachsende zum Tanzen animieren könne und müsse. Dies erfordere allerdings Gespräche mit den jungen Menschen. Sie appellierte an die Mitglieder, an den angebotenen Seminaren mehr teilzunehmen, weil die Angebote ansonsten aus dem Programm des Kreises verschwinden würden. In ihrem Rückblick als Tanzleiterin lobte sie die aktiven Männer, die durchweg häufiger als zuvor zu den Proben erschienen sind. Die Frauen kamen dabei nicht so gut weg. Beste Probenbesucherin war zwar sie selbst mit 100 Prozent, Ehemann Wolfgang wurde Zweitbester mit 97 Prozent und Dritter Harald Hien mit 92 Prozent vor Wolfgang Duttlinger mit 87 Prozent.

Isabella Jäger und Elke Stiegeler betreuen die Kinder des Vereins. Sie freuen sich, dass sie inzwischen bei den Jüngsten einen Jungen betreuen dürfen. Sehr hilfreich sei es, dass sie mit Hilfe von Musikerin Birgit Selb Livemusik bei den Proben haben. Sie wünschen sich allerdings weiteren Zuwachs bei den Kindern in allen Altersstufen.

Die Teilwahlen des Vorstandteams ergaben keine Veränderung. Vorsitzender bleibt Wolfgang Hepp, Schriftführer Lothar Andris, Beisitzer bleiben Isabella Jäger, Martin Duttlinger und Martina Selb und die Kasse wird weiterhin von Sibylle Strittmatter und Karl Morath geprüft. Wolgang Hepp konnte eine besondere Ehrung aussprechen. Sibylle Strittmatter gehört schon 40 Jahre der Trachtentanzgruppe an, in denen sie immer mitgemacht und mit ihrer ehrlichen Meinung nie hinter dem Berg gehalten hat, was der Vorsitzende sehr schätzt. Sie erhielt eine Urkunde und die silbere Ehrennadel des Vereins. Schon im März bei der Hauptversammlung des Bundes Heimat und Volksleben erhielt Isabella Jäger die goldene Ehrennadel des BHV für 30 Jahre aktive Vereinsarbeit.

Auch die Geselligkeit im Verein kam nicht zu kurz. Beim Ausflug der Erwachsenen gab es eine Führung durch die Freiburger Brauerei Ganter und anschließend besuchten die Teilnehmer das Winzerfest in Bötzingen. Drei Jugendliche nahmen am Zeltlager der Trachtenjugend des BHV im Stöcklewald bei Furtwangen teil. Im Lauf des Jahres konnte bei drei runden Geburtstagen ordentlich gefeiert werden. Zur Jahresabschlussfeier hatte Isabella Jäger eingeladen.