Grafenhausen Drei Laien fertigen ihre eigenen Holzmasken

Bildhauer Simon Stiegeler leitet einen Masken-Workshop. Die Teilnehmer lassen ihrer Kreativität freien Lauf und machen den Prozess von der Idee über die Zeichnung und das Knetmodell bis hin zum geschnitzten Werkstück durch.

Von der Bleistiftzeichnung zur Holzmaske – diesen arbeitsintensiven Weg beschritten am vergangenen Wochenende sechs kreative Köpfe aus Deutschland und Luxemburg in der Schlüchtmühle. In der abgelegenen Ruhe des kleinen Schwarzwaldtals griffen fünf Nachwuchsschnitzer beherzt zu Stift, Plastilin und Schneideisen, um ihre ganz persönliche Maske herzustellen. Ihr professioneller Wegbegleiter war an diesen drei Tagen der Künstler und Bildhauer Simon Stiegeler.

"Die Teilnehmer haben die verschiedensten Alltags- und Berufshintergründe. Hier müssen sie sich alle auf diese eine Sache einlassen und fokussieren", erklärt Maskenschnitzermeister Simon Stiegeler und fügt hinzu: "Das ist auch Entschleunigung." Ihm war es im Rahmen des Workshops vor allem wichtig, den gesamten Prozess der Maskenherstellung nachvollziehbar zu machen. Hierzu wurden zunächst gemeinsam Maskenbücher gewälzt, über verschiedene Arten und auch Bräuche grundsätzlich diskutiert und schließlich favorisierte Grundformen ausgewählt.

Der zeichnerische Entwurf gestaltete sich dann schon etwas schwieriger. "Es ist ja auch schwierig, eine 3-D-Form auf dem Blatt darzustellen", weiß eine Lehrerin, die den Workshop von ihrer Tochter zum Geburtstag geschenkt bekam. Mira Reichhardt gibt selbst Ratschläge rund um Kunstprojekte in ihrer Grundschule in Karlsruhe und weiß um die Schwierigkeiten. "Wichtig ist die Vermittlung des Weges und da ist Simon wirklich toll", sagt Reichhardt.

Der vorgesehene Weg verlangte auch den 1:2-Entwurf in Form von Plastilin, einer knetbaren Masse, bevor es dann an den Lindenholzrohling geht. "Der grundsätzliche Unterschied ist da ja, dass man mit Plastilin aufbaut und beim Holz wegnehmen muss", sagt Reichhardt. Vor allem das Aushöhlen des Rohlings ist dann ein langwieriges und anstrengendes Vorhaben. Bei der Gestaltung der Larve ließen die Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf. Hörner an der Stirn, Zunge draußen, überdimensionale Nase oder selbstporträtartiger Bart – die Masken sind so verschieden wie die Charaktere der Teilnehmer.

Helmut Bußmann aus Schönach hat sich von einem der Entwürfe aus einem Buch inspirieren lassen. "Ich habe mich völlig unvorbelastet angemeldet", verrät er. Viele der Teilnehmer waren zuvor kaum in Berührung mit diesem Handwerk gekommen. Lediglich Anatole May aus Luxemburg bezeichnet sich humorvoll als "Wiederholungstäter", da er bereits zwei Jahre zuvor an einem Schnitzkurs von Stiegeler teilgenommen hat. "Aber wir müssen alle noch viel lernen, bevor wir so gut sind wie Simon", gibt er lächelnd zu.

Stiegeler, stets zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen hin und her pendelnd, hatte für jeden noch einen passenden Tipp. "Mir war es wichtig, dass jeder sein eigenes Thema bearbeiten darf, ohne dass eine Fixform vorgegeben ist", so Stiegeler. Und das machte auch das Besondere für die Teilnehmer aus. "So kann man sich selbst und seine Begabung entdecken und geht mit einem wahren Unikat nach Hause", ist sich Holger Böhm aus Radolfzell sicher.

Der rundum gelungene Kurs wurde nicht zuletzt durch die Bewirtung in der Tannenmühle ergänzt. "Das ist einfach klasse, wie nett man hier aufgenommen wird und das Essen ist einfach fabelhaft", sind sich alle Teilnehmer einig. Nach getaner Arbeit gehen alle wieder nach Hause, im Gepäck ein wahres Unikat der Maskenkunst und Erinnerungen an eine einmalige Zeit mit Simon Stiegeler im kleinen Schwarzwaldtal.