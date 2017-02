Grafenhausen Die Zukunft im Blick: Bürger nehmen an Tagesworkshop teil

Bürgermeister Christian Behringer hatte die gesamte Gemeinde zur Mitarbeit zu einem Tagesworkshop eingeladen. Nur wenige Bürger waren der Einladung gefolgt und erarbeiteten tolle Ergebnisse.

Bürgermeister Christian Behringer betonte nach einem Tagesworkshop, zu dem er am Samstag die gesamte Gemeinde eingeladen hatte: "Es geht mir schon um die Vision." "2025 – Grafenhausen auf dem Weg in die Zukunft – Visionen-Leitbilder-Ziele", so der Titel des Workshops, für den als Moderator Uwe Baumann von der Ideenwerkstatt in Lahr gewonnen werden konnte. In ein Leitbild soll das Erarbeitete zusammengefasst werden, das einen konkreten Maßnahmenkatalog nach sich ziehen wird.

"Zunächst war ich doch enttäuscht, als nicht einmal 20 erschienen sind", erklärte der Bürgermeister am Abend. Um diese Zeit ist er allerdings schon wieder versöhnt. Sehr inspirierend sei die Zusammenarbeit gewesen und aus sehr unterschiedlichen Gruppierungen seien die Teilnehmer dennoch gekommen: Aus dem Bereich Schule, Kirche, Vereine, Senioren, Wirtschaft und mit einigen Gemeinderäten auch aus der Kommunalpolitik. "Es war inhaltlich so viel, was wir bearbeitet haben, ich war richtig erschöpft", sagte hinterher die Teilnehmerin Birgit Schöler. "Ich habe schon erwartet, dass das eine gute Sache ist," gab auf Nachfrage der Gemeinderat Clemens Rosa zu Protokoll. Die Sortierende Wirkung von solchen Seminaren kenne er sowohl aus dem beruflichen Umfeld, als auch aus dem Vereinsleben. Spannend fand er als Gemeinderat unter anderem die Anregungen, die etwa zum Entstehen neuer Baugebiete erarbeitet wurden oder auch die Gedanken, die für eine bessere Verbindung von Rothaus nach Grafenhausen gewälzt wurden.

"Die Leute haben sich sehr effektiv eingebracht", lobt der Moderator am Abend die Teilnehmer. Den Istzustand hatte Baumann die Teilnehmer zunächst aufteilen lassen in Stärken, denen er nicht etwa Schwächen, sondern "Stolpersteine" gegenüberstellte. Gerade in ihnen, die Baumann auch gerne als "Pro-Bleme" bezeichnet (eben mit Betonung auf den Wortteil "Pro"), stecke nämlich das größte Entwicklungspotential. "In den Lösungsansätzen liegt eine enorme Kraft. Man muss nur das Selbstbewusstsein haben, zu sehen, was uns herausfordert."

Die große Bedeutung des Heimatbegriffs war allen Teilnehmern gemein. Mit der Globalisierung habe der Begriff eine Renaissance erfahren, weiß Baumann auch aus anderen Gruppenarbeiten zu berichten. "Je globaler die Welt wird, umso mehr werden die Rückzugspunkte im Lokalen gesucht." Allerdings sei hier auf der Gegenseite auch ein Wunsch nach Offenheit allgemein erwünscht gewesen, Heimat also nicht in ihrer abschottenden Form gegen alles Unbekannte. "Ich bin ja schon Ewigkeiten in der Verwaltung, aber es war sehr hilfreich, sich aktiv bewusst zu machen, wo wir ansetzen können", meinte die Hauptamtsleiterin Ruth Stoll-Baumgartner, die als Nicht-Grafenhausenerin auch aus beruflichem Interesse teilgenommen hatte: "Im Alltag hat man zu so einer Sichtweise keine Muße."

Viel Material für das Gemeinde-Leitbild