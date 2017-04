Grafenhausen Die Trachtenkapelle Rothaus spielt Perlen der Blasmusik

Die Musiker der Trachtenkapelle Rothaus zeigen ein hohes Niveau. Die abwechslungsreiche Auswahl der Musikstücke überzeugt das Publikum.

Herausragende Leistungen der Musiker waren ein Hauptattribut beim Osterkonzert der Trachtenkapelle Rothaus. Unter der Leitung von Paul Maurer spielten die rund 40 Musiker anspruchsvolle Stücke der Blasmusik. Hervorragende Solisten erhöhten noch den Wert des Programms. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Michael Greiner eröffnete den anspruchsvollen Konzertabend mit vier Stücken, die den hohen Leistungsstand dieses jungen Ensembles eindrucksvoll demonstrierten.

Besondere Tiefe und ein sicheres Fundament verlieh diesem Klangkörper immer wieder die meisterhaft gespielte Tuba von Thomas Kunzelmann, der wie ein Fels in der Brandung Sicherheit versprach und musikalische Geborgenheit bot. "Canon Of Peace", "Disney Film Favorites", die schmissige Polka "Hirmer G'schichten" und als Zugabe "The Music Of The Night" aus "Phantom der Oper" von Andrew Lloyd Webber bildeten eine stimmungsvolle Vorbereitung für den Auftritt der Trachtenkapelle.

Mit "In aller Kürze", einer "Short Story for Concert Band" von Thomas Asanger war es dann soweit. Unter der bewährten Leitung von Paul Maurer erklang das erste Konzertstück der Trachtenkapelle wie eine Offenbarung: Einer fulminanten Eröffnungssequenz, zackig und präzise dirigiert, folgte ein elegisch langsamer Teil, bei dem der Holzbläserklang besonders schön zur Geltung kam. Ein rhythmisch flottes, heiter beschwingtes Intermezzo leitete dann über in einen hymnisch prachtvoll gestalteten Schlussteil, den Paul Maurer am Pult der Trachtenkapelle mit einem eindrucksvollen Crescendo beendete. Somit demonstrierte er schon in einem einzigen Stück die immensen Gestaltungsmöglichkeiten seiner Kapelle.

Im weiteren Verlauf folgte ein Höhepunkt dem anderen. Ein wahres Fest feierte das Blech in "Stockholm Waterfestival" von Luigi di Ghisallo, in "Twinkling Flutes", einem Solostück für zwei Flöten von Richard Comello, zeigten Sonja Langenbacher und Sarah Morath, wie zwei wundervoll einfühlsam gespielte Querflöten bezaubern können. Der "Zauberer von Oz" entführte in die magische Welt, wie sie nur über dem Regenbogen zu finden ist und ein "Charleston", der unmittelbar in die Beine fuhr, beendete den ersten Teil des abwechslungsreichen Programmes. Mit viel Schwung und Drive wurde Alexandra Gampp von ihren Musikerkollegen für ihre 25-jährige Treue zum Verein gedankt.

Im zweiten Teil des Konzertabends erklangen nach der Pause dann die herrlichsten Werke für Blasorchester. Eine der glücklichsten Aufgaben eines Dirigenten besteht wohl darin, immer wieder neue faszinierende Werke der Blasmusikliteratur zu entdecken und dabei auch die Gewissheit zu haben: Wir schaffen das.

Und so beglückte Paul Maurer nun hemdsärmelig mit seinen Musikern das erwartungsfrohe Publikum mit zwei flotten Märschen. Dann folgte der absolute Höhepunkt des Abends. Jannik Duttlinger gilt als Tausendsassa des Vereins, erst kürzlich hat er das Leistungsabzeichen in Gold absolviert und er moderierte auch mit Charme und Sachverstand das Programm des Abends. Nun griff er selbst zu seiner Klarinette und animierte mit seinem Vortrag des "Czardas" von Vittorio Monti das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen.

Aber auch die folgenden Programmpunkte konnten sich sehen lassen. "Von Freund zu Freund" bot die für ein Blasorchester obligatorische Polka und "Abel Tasman" des deutschen Komponisten Alexander Pfluger schaffte es, den musikalischen Spannungsbogen noch ein wenig mehr zu runden. Zwei Zugaben, "Hehuli" und "Kirschblütenzauber", erinnerten an den beginnenden Frühling und bescherten den Zuhörern noch einmal zwei Hörgenüsse, bevor es an den Heimweg ging.