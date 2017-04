Grafenhausen Die Singstunden des Gesangvereins Liederkranz Grafenhausen trainieren Stimme und Lachmuskeln

Zahlreiche Neusänger besuchen die offene Singstunde des Gesangvereins Liederkranz Grafenhausen. Nun sucht der Verein nach Projektchorsängern für sein Konzert am 1. Juli.

Wer sich als Amateursänger auf das Experiment Chor einlässt, wird viel Neues erleben. Startet man diesen Versuch beim Gesangverein Liederkranz Grafenhausen, macht man nebenbei die Erfahrung, wie schön es in einer Gemeinschaft sein kann und dass bei diesem Grafenhausener Verein auch stets mit Lachmuskelkater gerechnet werden muss.

„Gerd sagt ja immer, Singen befreit und hält gesund“, sagt Dirigent Thomas Stiegeler, der stets einen Scherz oder ein Lächeln auf den Lippen hat. „Das stimmt. Ich hatte vorhin noch Kopfweh und jetzt ist es weg.“ Die Sängerrunde schmunzelt. Viele haben den Liederkranz im Rahmen der drei Termine zur offenen Singstunde schon besucht. Zwischen sieben und 17 Probesänger haben sich unverbindlich im Chor versucht und waren teilweise über sich selbst überrascht. „Ich dachte, ich könnte gar nicht singen“, sagt Gaby Willmann, die ebenfalls die offene Singstunde besucht hat. „Aber ich fand es wirklich schön und es ist ein ganz anderes Erlebnis in dieser Gemeinschaft.“

„Jeder kann singen“, ist Stiegeler überzeugt. Der Grafenhausener, dessen Vater bereits Dirigent war, lebt seine Aufgabe voll und ganz. „Es hängt ja auch viel vom Dirigenten ab. Und Thomas macht das einfach einmalig“, sagt Klaus Dilger, der nach einem Projektchor fest bei den Sängern geblieben ist. Wer sich hier versucht, fühlt sich gleich zu Hause. Die Stimmung ist stets fröhlich und trotz der teilweise anspruchsvollen Stücke herrscht eine lockere Atmosphäre, die die nötige Sicherheit bietet, um sich auf das Singen einzulassen. „Wir hoffen jetzt, dass sich viele Interessierte finden, die sich im Projektchor versuchen wollen“, sagt Gerd Benz, der leidenschaftliche Sänger und Vorsitzende des Vereins. Mit der offenen Singstunde wollte die Sängertruppe genau hierauf Lust machen.

Wer sich selbst an der eigenen Stimme versuchen und diese Gemeinschaft erleben will, hat ab kommenden Dienstag, 25. April, die Gelegenheit dazu. Dann beginnt um 20.15 Uhr die Probenarbeit für den Projektchor, der sein Können beim Konzert am 1. Juli unter Beweis stellen wird. „Die Nacht der Musicals – von Nachbarn gesungen“ – unter diesem Thema werden abwechslungsreiche und stimmgewaltige Lieder eingeübt. „Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, mitzumachen“, sagt ein strahlender Gerd Benz. Der Kinderchor startet am 25. April um 17.30 Uhr mit der Probenarbeit.