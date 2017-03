Grafenhausen Die Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen ist stetig für den Naturschutz im Einsatz

Die Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen plant wieder zahlreiche Aktionen. Vorträge zu Moor und Hühnern stehen auf dem Programm.

Zur Hauptversammlung der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen trafen sich die Naturschutzfreunde im Nabu-Zentrum am Naturena Badesee in Birkendorf. Außer den Mitgliedern der Ortsgruppe selbst nahmen auch Vertreter benachbarter Verbände wie der Nabu-Ortsgruppen Bonndorf-Wutach und Görwihl sowie der BUND-Ortsgruppe Oberes Schlüchttal an der Versammlung teil.

Der gute Austausch der Naturschutzgruppen untereinander sowie die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Forst sind die Grundlage für einen erfolgreichen Naturschutz in der Region, betonten die Vorsitzenden der Nabu Ortsgruppe Harald Nüßle und Wilfried Dieckmann. Auch Bürgermeister Behringer und Förster Hugel hoben die gute und aktive Zusammenarbeit zwischen Naturschutzgruppe und Gemeinde hervor.

Die Aktiven der Nabu-Ortsgruppe sind immer wieder mit zahlreichen Pflegemaßnahmen beschäftigt und waren mehr als 850 Stunden für den Naturschutz im Einsatz. Die Betreuung des Heimatmuseums Streuobstwiese im Skulpturenpark in Grafenhausen, die Anlage von Blühstreifen, Mähaktionen gegen das Indische Springkraut im Oberlaufbereich der Schlücht oder die Kontrolle und Reinigung der etwa 200 Nisthilfen in und um Grafenhausen gehören zu den Tätigkeiten der Nabu-Mitglieder.

Ein Jahreshöhepunkt war wie immer der Naturerlebnistag. Im vergangenen Jahr richtete die Nabu-Ortsgruppe ihren Naturerlebnistag unter dem Motto „Plastik – Segen und Fluch zugleich“ gemeinsam mit dem Kindergarten St. Bernhard in Grafenhausen mit großem Erfolg aus. Zum Abschluss der Veranstaltung war es für die Nabu-Ortsgruppe eine große Freude, dem Kindergarten einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro für die Neugestaltung des Kinderspielplatzes am Kindergarten übergeben zu können.

Auch 2017 steht bei den Nabu-Aktiven wieder einiges an. Dank der soliden finanziellen Rücklagen des Vereins, über die Kassenführerin Beate Fürderer berichtete, wurden jetzt Nistkästen, gefertigt in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Titisee, beschafft. In Zusammenarbeit mit dem Nabu-Zentrum soll im Frühling die Aktion „Gärtnern ohne Torf“ stattfinden sowie nochmals im Juli beim Naturparkmarkt in Grafenhausen.

Begleitet wird diese Aktion von der Ausstellung „Lebensraum Moor“. Diese hat auch einen Bezug zu dem Niedermoorgebiet am Schlüchtsee. Ein Vortrag über ein Projekt zum Einsatz von Zweinutzungshühnern von Inga Günther, Projektleiterin bei der Ökologischen Tierzucht gGmbH, wird es im Juni geben. Der Naturerlebnistag wird am 25. Juni sein. Im August soll eine Fledermausnacht am Schlüchtsee stattfinden. Zu Beginn des Winters ist eine Informationsveranstaltung zur Hecken- und Gehölzpflege geplant.



Rückgang bei den Singvögeln festgestellt