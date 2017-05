Grafenhausen Die Grundschüler aus Grafenhausen lernen alles Wichtige Rund um die Feuerwehr

Die Feuerwehr ist zu Besuch in der Grundschule Grafenhausen. Die Kinder lernen dabei überlebenswichtige Fakten.

Mit viel Spaß und dennoch mit angemessenem Ernst wurden die Kinder der Grundschule Grafenhausen an die Tätigkeit der Feuerwehr herangeführt. Sieben Feuerwehrleute hatten sich für diesen Tag freigenommen, einer trat direkt nach der Nachtschicht in der Bäckerei den Dienst auf dem Pausenhof an.

Auch Konrektor und Feuerwehrmann Clemens Winterhalter ließ es sich nicht nehmen, die eignenen Schützlinge in die neuen Rettungswege des umgebauten Gebäudes einzuweisen. „Ihr bleibt im Klassenzimmer, bis eure Lehrerin die Lage auf dem Gang überprüft hat“, machte er deutlich. Auch die Lehrerin, Tanja Beck, wusste bereits, was im Notfall zu tun ist. Im Nebenraum hatte Oliver Haberstroh ein Zimmer mit Rauch geflutet, um zu verdeutlichen, dass es besser ist, sich am Boden aufzuhalten, weil die Sicht dort besser ist. Ebenso konnten die Kinder entdecken, welche wichtigen Dienste eine Wärmebildkamera leistet. So hatten sie die im Rauch versteckte, frisch getragene Jacke des Feuerwehrmanns mit dem Gerät schnell gefunden.

Neben der überlebenswichtigen Kenntnis der Rettungswege, des Verhaltens im Brandfall und dem Einfinden auf dem neuen Sammelplatz, durften die Kleinen aber auch Spaßiges und Interessantes rund um die Feuerwehr entdecken. So packten die Schüler gerne an, als sie selbst mit dem kleinen D-Strahlrohr hantieren durften.

Ebenso gerne herumgealbert wurde mit dem Funkgerät, das sie in Gruppen ausprobieren durften. Wofür ein Totmannschalter im Ernstfall gut ist und dass man vor dem komischen Aussehen und den eigenartigen Geräuschen eines Atemschutzträgers keine Angst haben muss, lernten die Grundschüler von Niklas Heer und Douglas Strittmatter. Mit diesen vielen neuen Kenntnissen rund um Feuer und Feuerwehr sind auch die Kleinsten bestens gewappnet für den Brandfall.