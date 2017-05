Grafenhausen Die Feuerwehr Staufen feiert ein Freudenfest zu ihrem 75-jährigen Bestehen

Die Feuerwehr Staufen bietet bei ihrem Jubiläumsfest Gaudi und bringt dir Gäte zum Staunen. Kommandant Peter Morath wird mit der Ehrenmedaille überrascht.

Interessante Vorführungen, lustige Spiele und eine besondere Überraschung bot das Jubiläum, das die Freiwillige Feuerwehrabteilung Staufen feierte. Viele Besucher sowie die Trachtenkapellen Grafenhausen und Rothaus waren an diesem Festtag angereist, um dem Fest zum 75-jährigen Bestehen der Abteilung beizuwohnen.

Bürgermeister Christian Behringer sowie Gesamtkommandant Guido Strittmatter überbrachten ihre Glückwünsche. „Menschen brauchen Hilfe und Hilfe braucht Menschen“, zitierte Behringer und lobte unter anderem auch die dorfprägende Rolle der Feuerwehr, die ebenso Veranstaltungen der Vereinsgemeinschaft tatkräftig unterstützt. „Ich kann gut schlafen, wenn ich an die Abteilung Staufen denke. Wenn ihr so weitermacht, dann kann hier wortwörtlich nichts anbrennen“, so Strittmatter, der die große Beteiligung der Wehr auch bei Einsätzen in Grafenhausen lobte. Doch nicht nur in Grafenhausen ist die Wehr aktiv. Dank der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus Schönenbach kann man sich orts- und kreisgrenzüberschreitend bestens unterstützen. Hierfür sprach Holger Kaltenbacher, Kommandant der Wehr Schönenbach seinen Dank aus. „Wir hatten quasi nur zwei Kurven und einen Buckel zwischen uns und waren doch getrennt“, skizzierte er die Situation, bevor die Wehren 2010 eine Kooperation eingehen durften.

Abteilungskommandant Peter Morath skizzierte die Entwicklung der Wehr seit der Gründungsversammlung im November 1942 und ließ zur Belustigung der Besucher auch Missgeschicke wie das „verpasste“ Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen nicht aus. Besonders hob er die Freude über das im vergangenen Jahr eingeweihte neue Fahrzeug hervor. „Unser nächstes Ziel ist der 100. Geburtstag“, schloss Morath. Er wurde im Anschluss mit einer Überraschung konfrontiert. Der Kreisverbandsvorsitzende Manfred Rotzinger hielt sich mit der Ansprache kurz und kam stattdessen gleich zum wichtigen Punkt. „Mit ist keiner bekannt, der schon so lange – seit 1987 – Kommandant ist.“ Darüber hinaus engagiert sich Morath in der Führungsgruppe Ost des Landkreises und ist seit langem für gute Ausbildung bekannt. Hierfür überreichte ihm Rotzinger im Namen des Landesfeuerwehrverbands die Ehrenmedaille in Silber. „Des isch 's erscht Mol, dass mir nit meh ifallt“, sagte der freudig überraschte Kommandant, der gleich wieder zur Tat schritt, um das Fest am Laufen zu halten.

Nachdem ausgiebig der Drohnenflug der Fernmeldegruppe aus Waldshut sowie der Rüstwagen aus Titisee-Neustadt begutachtet und Fahrten mit der Drehleiter Bonndorf unternommen worden waren, sorgte der Dreikampf von vier teilnehmenden Wehren für Erheiterung. Nach Saugschlauchkuppeln, Schlauchkegeln und Stiefelweitwurf stand die Abteilung Brenden als Sieger des spaßigen Wettbewerbs fest. Die zwei Gruppen der Wehr aus Grafenhausen landeten auf Platz zwei und drei und die Gäste aus Untermettingen freuten sich nach so viel Gaudi auch noch über den vierten Platz. Der am Weitwurf beteiligte Stiefel konnte nach treuem Dienst aber leider nicht mehr gerettet werden.