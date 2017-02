Grafenhausen Die Ausstellung Wahnsinnszit im Schwarzwaldhaus ist ein voller Erfolg

Die aktuelle Ausstellung Wahnsinnszit im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen erfreut sich großer Beliebtheit. Weitere besondere Veranstaltungen folgen nach der Fasnet.

Wahnsinnig gut angenommen wurden die bisherigen Veranstaltungen der „Wahnsinnszit“ im Schwarzwaldhaus der Sinne. Rund um die närrische Zeit des Jahres finden sich nicht nur historische Aufnahmen und moderne Fotografien des Galgenvogels im Grafenhausener Erlebnismuseum, auch zahlreiche Aktionen sowie Simon Stiegelers Maskenausstellung warten in diesem Rahmen auf die Besucher.

Die Ausstellung selbst, ebenso wie Vernissage, Fackelwanderung, Detektivtag, Kindermasken-Workshop und Strohschuhkurs, waren zur Freude der Organisatoren äußerst gut besucht. Weitere Veranstaltungen starten im Anschluss an das bunte närrische Treiben im Ort selbst. „Es freut uns sehr, dass die Aktion so gut angenommen wird“, wie die Museumsleiterin Angelika Heller lächelnd mitteilt. Auch von der Zunft der Galgenvögel bekomme man ausschließlich positive Resonanz. Diese nahm auch an fast allen Veranstaltungen zahlreich teil. Ein Höhepunkt für Bollimänkl, Tannholzschrättele und Galgenvögel war die Fackelwanderung, bei der man allerhand über die Fasnet und die heimischen Narrenzünfte erfuhr.

Auch der Kindermasken-Workshop erfreute sich großer Beliebtheit. Die dabei entstandenen Kunstwerke glänzen durch individuelle Kreativität und für den extra Spaß an Fasnet durften die Kinder zusätzlich eine Konfettikanone basteln. Spannend war auch der erste Detektivtag, bei dem die kleinen Wunderfitze das Rätsel um eine gestohlene Rätsche lösten. Die Täter – das Rombachwiibli und der Bollimänkl – waren schnell ermittelt und das geheime Versteck der Rätsche gefunden. Sabine Amann fertigte in einem dreitägigen Kurs mit ihren Teilnehmern fleißig die passende närrische Fußbekleidung – den traditionellen Strohschuh.

Perfekt eingestimmt auf die Fasnet kann diese nun starten. In der Fastenzeit warten weitere Aktionen im Schwarzwaldhaus der Sinne. Vorträge, unter anderem von Hartmut Rosa am 11. März, sowie ein Maskenkurs mit Simon Stiegeler stehen noch aus. Die Ausstellung ist bis 19. März zu besichtigen. Wer ein bisschen Galgenvogel mit nach Hause nehmen möchte, kann die Motive als Postkarte erwerben. Auf Nachfrage können auch Bilder gekauft werden.