Grafenhausen Der Tourismus und seine Weiterentwicklung bleibt Thema in Grafenhausen

Der Tourismus und seine Weiterentwicklung bleibt Thema in Grafenhausen

Die Gemeinderatssitzung in Grafenhausen beginnt mit Gedenken an den kürzlich verstorbenen St. Blasier Bürgermeister Rainer Fritz. Ayleen Kaiser, die neue Tourismuschefin für Grafenhausen und das Rothauser Land bei der HTG, stellte sich vor und berichtete sogleich über Neuerungen, wie ein Stempelsystem, das Premiumwege-Wanderer belohnt.

Die jüngste Sitzung des Grafenhausener Gemeinderats eröffnete Bürgermeister Christian Behringer mit einer Gedenkminute für den in dieser Woche im Alter von 52 Jahren verstorbenen Bürgermeister-Kollegen aus St. Blasien, Rainer Fritz. „Die Gemeinde Grafenhausen war mit Rainer Fritz sehr verbunden, er ist auch zu vielen unserer Veranstaltungen gekommen“, sagte Behringer, dem man seine Betroffenheit anmerkte.

Auf eigenen Wunsch war Ayleen Kaiser, die neue Tourismuschefin für Grafenhausen und das Rothauser Land bei der HTG (Hochschwarzwald Tourismus GmbH) in diese Sitzung gekommen, um sich den Räten vorzustellen. „Das war mir ein Anliegen, ich kenne Sie alle noch nicht und Sie kennen mich nicht“, begründete sie dies nach einem Lob der Gemeinderätin Marita Bücklers (FW). Viele hatten freilich schon in dieser Zeitung und im gemeindlichen Mitteilungsblatt einiges von der 22-Jährigen erfahren. Steil war jedenfalls ihr Aufstieg bei der HTG. Nach dem Studium im Fach International Business mit Intersport Hirt als dualem Partnerbetrieb, bei dem sie im Winter im Bereich Ski-Schule und im Sommer beim Fahrradverleih tätig war, nahm sie zunächst eine kurze Auszeit für Reisen.

Danach absolvierte sie ein Praktikum bei ihrem heutigen Arbeitgeber und war beim Weltcup auf dem Feldberg im Betreuerstab. Auf die ausgeschriebene Stelle hat sie sich zunächst gar nicht beworben. „In meinem Studium hatte ich auch viel mit Events zu tun, deshalb bin ich auf die Stelle angesprochen worden“, erklärte Kaiser. Ihre Schwester fungiert im gleichen Betrieb als Teamleiterin in Schluchsee und nach einer Beratung mit ihr, „habe ich die Herausforderung angenommen“.

Auf Bitten des Bürgermeisters nutzte sie nun die Gelegenheit für ihre erste Präsentation vor den Räten: die Erweiterung des Rappenfelsensteigs um 1,5 Kilometer, die in diesem Monat der Öffentlichkeit übergeben worden war. Der Premiumweg hat mit dieser Erweiterung, die gleichzeitig ein zu langes Teerstück ersetzt und mit Naturwegen jetzt besser ins Premium-Wege-Konzept passt, nun eine Gesamtlänge von 12,4 Kilometern auf gut 400 Höhenmetern und wird insgesamt als schwierig eingestuft.

Kaiser berichtete zusätzlich zur neu angebrachten und bereits vermeldeten Beschilderung von einem Stempelsystem, das noch in diesem Sommer eingeführt werden soll. In stilisierten Kuckucksuhren, deren Positiion bewusst nicht bekannt gegeben werde, könnten sich Wanderer und Feriengäste Stempel für ein Wandertagebuch sammeln. Ab einer bestimmten Stempelmenge, gesammelt auf den sieben Premiumwanderwegen, gebe es Mitbringsel und Medaillen in den Touristinformationen.

Bürgermeister Christian Behringer freute sich über die große Beachtung, die diese Wege auch in überregionalen Printmedien erfahren. „Die Wege sind sehr gut begangen und demnächst erscheint eine ganze Doppelseite darüber in einer Zeitschrift“, so Christian Behringer.