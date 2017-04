Grafenhausen Der Sportschützenverein Grafenhausen beschließt seine Auflösung

Dem Sportschützenverein Grafenhausen fehlt es vor allem an aktivem Nachwuchs. Auch der Vorstand kann nicht mehr besetzt werden. Deshalb stimmen die Mitglieder schweren Herzens für die Auflösung.

Den Sportschützenverein Grafenhausen wird es bald nicht mehr geben. In einem Jahr gehen im Vereinslokal im „Hagehus“ die Lichter aus. In der Hauptversammlung am vergangenen Samstag wurde nach zähem Ringen und einem wehmütigen Rückblick auf mehr als zwei Jahrzehnte Vereinsgeschichte mehrheitlich – bei einer Gegenstimme – die Auflösung des Vereins beschlossen.

Schon die Berichte des Vorsitzenden Reiner Pfeiffer und seiner Vorstandskollegen machten deutlich, dass der Sportschützenverein extreme Probleme hat, seinen Vereinszweck, nämlich das sportliche Schießen, noch zu erfüllen. So mussten 2016 die beiden traditionellen Veranstaltungen, das Päckle- und das Jedermannschießen, abgesagt werden. Wie Schatzmeisterin Michaela Leiber erklärte, gebe es unter den 25 Mitgliedern fast niemanden mehr, der den Schießsport aktiv ausübe. Dem Verein fehle es vor allem am nötigen Nachwuchs.

Die anstehenden Vorstandswahlen, in deren Zuge der stellvertretende Vorsitzende und der Schriftführer neu zu wählen waren, zeigten einmal mehr, dass sich der Sportschützenverein am Rande seiner Existenz bewegt. Die beiden Vorstandsämter konnten nach dem erklärten Ausscheiden von Rainer Morath und Bettina Greitmann nicht mehr besetzt werden.

Für den Vorsitzenden Reiner Pfeiffer bot dies Anlass, „Tacheles zu reden“, wie er sagte. Der bei der Gründung 1993 festgelegte Vereinszweck, das sportliche Schießen, könne schon einige Jahre nicht mehr erfüllt werden. Der Vorstand könne spätestens nächstes Jahr, wenn auch Schatzmeisterin Michaela Leiber ausscheidet, nicht mehr besetzt werden. Vor diesem Hintergrund sehe Pfeiffer daher nur noch den auf der Tagesordnung bereits vorgesehenen Entschluss, den Verein aufzulösen.

Bürgermeister Christian Behringer, der dem Verein für sein Engagement in der Gemeinde herzlich dankte, gab seinem Bedauern darüber Ausdruck, dass sich die Sportschützen zur Vereinsauflösung gezwungen sehen. Behringer informierte die Versammlungsteilnehmer über die Regularien einer Vereinsauflösung. Bei der anstehenden Abstimmung, so erklärte Reiner Pfeiffer, müssten drei Viertel der anwesenden Mitglieder, also zwölf Personen für die Auflösung stimmen.

Bevor Bürgermeister Christian Behringer zu dieser finalen Abstimmung aufrief, waren es vor allem die vier anwesenden Gründungsmitglieder, die den großen ehrenamtlichen Arbeits- und Zeitaufwand beim Ausbau des Vereinslokals im Hagehus in Erinnerung riefen. Weitere Versammlungsteilnehmer führten das Engagement und die große Bedeutung des Schützenhauses als geselligen, innerörtlichen Treffpunkt ins Feld.

Diesen Argumenten gegenüber stand die vom Vorstand nochmals deutlich gemachte Tatsache, dass im Verein niemand mehr den Schießsport ausübe. „Das ist wie ein Sportverein, der zwar trainiert, aber kein Spiel mehr bestreitet“, erklärte Reiner Pfeiffer. Außerdem, so Pfeiffer, sei man mit dem Zehn-Meter-Stand aus sportlicher Sicht nicht attraktiv genug, um aktive, junge Amateure – wenn es sie denn gäbe – trainieren zu können.

Nach zähem, fast verzweifeltem Ringen um Abwendung der Vereinsauflösung gab es bei der Abstimmung nur eine Gegenstimme. Die Auflösung des Sportschützenvereins, der nächstes Jahr sein 25-jähriges Bestehen hätte feiern können, war beschlossen. Der Vorstand hat nun die Aufgabe, binnen eines Jahres die Vereinsauflösung abzuwickeln, wobei Bürgermeister Behringer die formelle Unterstützung der Gemeindeverwaltung versprach.