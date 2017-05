Grafenhausen-Rothaus Der Skiclub Rothaus zeigt sich im schneearmen Winter flexibel

Die Angebote des Skiclubs Rothaus kommen bei den Teilnehmern gut an. Der Schlüchtseelauf findet in diesem Jahr am 21. Mai statt.

Viel Flexibilität forderte der vergangene Winter von den Verantwortlichen des Skiclubs Rothaus. Die Schneeverhältnisse hatten nur 14 Tage Liftbetrieb zugelassen, an denen lediglich zwei Kinderskikurse mit anschließendem Kinderskifest am eigenen Hang möglich waren. Die Vorsitzende Petra Heer freute sich hierbei über die Teilnahme von 28 Kindern beim Anfängerkurs und zehn Kindern bei den Fortgeschrittenen. Auch die Teilnahme beim Kinderskifest mit mehr als 50 jungen Teilnehmern war überwältigend. Alle kleinen und größeren Rennläufer erhielten von der Gemeinde Grafenhausen ein Wiener Würstchen spendiert und durften den ganzen Tag über kostenfrei Lift fahren.

Beim Skiclub standen Wahlen an, die einige Veränderungen mit sich brachten. Die bisherige Schriftführerin Tanja Schöler wurde Beisitzerin, ihr Amt übernahm Tanja Jaufmann. Sportwartin Nicole Lehmann erhielt mit Frank Baumann Unterstützung. Sie ist nun Sportwartin Sommer und er Sportwart Winter. Neben Tanja Schöler wurde Marco Jäger neuer Beisitzer. Dafür schieden Kerstin Heller, Ann-Kathrin Stocker, Maxi Heer und Frank Baumann aus dem Vorstand aus.

Eine Attraktion beim Rothauser Skiclub ist der Schlüchtseelauf, der im vergangenen Jahr wiederbelebt wurde. Er fand zum zwölften Mal mit einer äußerst guten Beteiligung von 76 Teilnehmern statt. Dank der drei Hauptverantwortlichen Nicole Lehmann, Manfred Jäger und Corina Pfister wird der 13. Schlüchtseelauf auch in diesem Jahr stattfinden, Termin ist der 21. Mai. 71 Anmeldungen sind schon eingegangen, Start wird in diesem Jahr am Sportplatz sein. Mit der Mithilfe von 26 fleißigen Helfern bei der Waldputzete zeigte sich die Vorsitzende zufrieden. Schriftführerin Tanja Schöler gab einen ausführlichen Rückblick auf drei Vorstandssitzungen.

Besonders ausführlich informierte Manfred Jäger, der die Läufergruppe trainiert. Momentan sind 23 Kinder angemeldet, mit denen er an zahlreichen Wettkämpfen zum Teil äußerst erfolgreich teilgenommen hatte. Am Rheinfelder Lauftag, an einem Osterlauf in der Schweiz, am Mooslauf in Unterkirnach, am Schluchseelauf, beim Minimarathon in Tiengen und nicht zuletzt am Schlüchtseelauf waren die Läuferkinder auf vorderen Plätzen zu finden, um nur einige Wettkampforte zu nennen. Insgesamt nahm Jägers Truppe an 20 Läufen teil. Die Kinder errangen 74 Pokale und die Erwachsenen drei. Manfred Jäger dankte vor allem den Eltern der aktiven Läufer, die regelmäßig ihre Kinder begleiten und auch bei der Organisation des Schlüchtseelaufes mithelfen.

Sportwartin Nicole Lehmann berichtete von den gut besuchten Winter- und Sommertrainingskursen, an denen immer dienstags 25 Kinder im Sommer und 15 im Winter teilnahmen. Die Frauengruppe blieb mit zwölf bis 15 Personen über das Jahr hinweg konstant.

Durch die Anschaffung von neuen Jacken gab es einen ordentlichen Schwund in der Vereinskasse, wie Kassiererin Mareike Roth zu berichten hatte. Kassenprüfer Wilfried Dieckmann monierte die hohen Beiträge, die an den Skiverband entrichtet werden müssen. Die Mitgliedsbeiträge würden dafür kaum ausreichen. Das war auch der Grund dafür, dass über höhere Mitgliedsbeiträge abgestimmt werden musste. Man einigte sich auf 18 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und 36 Euro für ganze Familien, gültig ab 2018.