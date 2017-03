Grafenhausen Der Seniorenrat Grafenhausen stellt seine Arbeit im Gemeinderat vor

Der engagierte Seniorenrat kümmert sich um die älteren Mitbürger. Die Aktivitäten des Seniorenrats reichen von Beratung bis hin zum Fahrdienst.

"Ich bin ganz baff, was da alles läuft, dafür reichen sieben Tage pro Woche ja nicht", sagte Gemeinderat Jörg Trefzer (CDU) nach der Vorstellung der Aktivitäten des Ortsseniorenrats in Grafenhausen. Auf Vorschlag von Anita Fehrenbach hatte Bürgermeister Christian Behringer die Senioren eingeladen, damit sie ihr Engagement vorstellen.

Erich Strittmatter nutzte die Gelegenheit zu einer Reihe von allgemeinen Gedanken zur Seniorenarbeit. Sie kann seinem Dafürhhalten nach kaum früh genug beginnen, sind es doch die frühen Entscheidungen, die über die künftige Lebensqualität bestimmen. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels würden Pflegeplätze und Fachpersonal fehlen, deshalb sei professionelle Beratung wichtig. Die Bemühungen einer Gemeinde müssten darauf ausgerichtet sein, lebenswert zu bleiben. Die Beratung des Seniorenrats beschäftige sich mit der Vorsorge, auch in Form von Patientenverfügungen, mit möglichen Vertrauenspersonen und mit der Frage: "Was kann ich mir noch leisten?". Es gelte, sich frühzeitig mit dem Alter zu beschäftigen.

Anita Fehrenbach, Vorsitzende des Ortsseniorenrats, berichtete, dass die Beratungstätigkeit, einst im Rathaus, nun in den privaten Rahmen gewandert sei und seither viel besser angenommen werde. "Es gibt auch Sachen, die mich persönlich berühren", sagte Anita Fehrenbach. Sie erinnerte sich an die Beerdigung einer zugezogenen Dame, in deren Fall unterschiedliche Vorstellungen in der Familie geklärt werden konnten. Einmal monatlich gebe es eine Stubete, an der neun bis 18 Personen teilnehmen. Der Fahrdienst von Dezember bis März werde gut angenommen.

Dorothe Stobbe berichtete vom Spielenachmittag, der rege genutz werde. Sie brachte den Wunsch nach mehr Jass-Spielern zum Ausdruck. Hans-Peter Robold freute sich, dass das montägliche, kostenlose Fitnesstraining gut angenommen werde. Hildegard Sperling lobte, dass auf Anregung aus dem Seniorenrat in der Aussegnungshalle ausreichend gestuhlt worden sei.

"Man kriegt gar nicht mit, was da alles läuft, Respekt", sagte Gemeinderat Sebastian Stiegeler (Freie Wähler) im Anschluss an die Vorstellung. Er drückte die Hoffnung aus, dass die Gemeinde die Aktivitäten des Seniorenrats weiterhin unterstützen möge. "Das machen wir alles sehr unbürokratisch, wir verfolgen hier die Politik der kurzen Wege", sagte Bürgermeister Christian Behringer. Clemens Rosa regte an, weiterhin im Gespräch zu bleiben, etwa um so wichtige Fragen zu klären, inwieweit Wohnformen, wie Betreutes Wohnen in Grafenhausen sinnvoll seien. Gelobt wurde aus den Reihen der Senioren, dass im entstehenden Ärztehaus auch vier seniorengerechte Wohnungen geplant seien. "Die Baugenehmigung für das Haus ist da", verkündete Christian Behringer an dieser Stelle.