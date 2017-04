Grafenhausen Der Gemeinderat Grafenhausen entscheidet sich einstimmig für ein neues Bauhoffahrzeug

Der Gemeinderat Grafenhausen genehmigt einstimmig eine außerplanmäßige Investition von 100 000 Euro für ein neues Bauhoffahrzeug. Der finanzielle Ausgleich kommt über Grundstücksverkäufe zustande.

Pflegemaßnahmen öffentlicher Grünflächen. Es handelt sich dabei um einen Ladog, mit Erstzulassung im Dezember 2015 und in 580 Betriebsstunden gebraucht, zu einem Bruttopreis von gut 95 300 Euro.

Über den Winter schon haben Bauhofleiter Michael Lüber und sein Team genau dieses Fahrzeug ausprobiert für Räum- und Streudienst. Tatsächlich hatte es sich beim Einsatz des Fahrzeugs um einen Notfall gehandelt. Das bis dato benutzte Fahrzeug, ein Boki aus dem Baujahr 2001 mit 5400 Betriebsstunden, war als endgültig unreparierbar ausgefallen, was eine Sofortmaßnahme nötig machte.

Noch bei der Aufstellung des Haushalts für das laufende Jahr 2017 hatten Gemeinderat und Bürgermeister gehofft, dass das in die Jahre gekommene Nutzfahrzeug noch ein ganze Jahr einsatzfähig bleiben werde. Allerdings wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 161 000 Euro eingestellt. Diese vereinfacht den Prozess einer solchen Anschaffung durch die Gemeinde, obwohl der Posten im Haushalt nicht direkt aufgeführt ist. Am Donnerstagabend nun, hatten die Ratsmitglieder vor der Gemeinderatssitzung Fahrzeuge von drei Anbietern in Augenschein zu nehmen und konnten auch Probefahrten machen.

Peter Stephan von der Firma Spinner, die das nun gewählte und vormals schon vermietete Fahrzeug der Gemeinde verkauft, erläuterte bei eisigen Temperaturen in der letzten Abendsonne am Bauhof die verschiedenen Möglichkeiten, die es bietet. Beispielsweise gebe es die Möglichkeit für eine Saugvorrichtung, die über ein im Fahrzeug verlaufendes System Laub auf die Ladefläche befördere. „Es hat die neueste Kabine aus einem Alu-Kunststoffverbund“, erklärte Stephan. Das Fahrzeug sei schmal genug, um gehwegtauglich zu sein, sei ausgerüstet auf ein Gesamtgewicht von fünf Tonnen, allerdings lasse sich das auch auf sechs Tonnen steigern. „Wir bauen die Fahrzeuge kundenspezifisch, es soll nichts unnötig herumgefahren werden“, erläuterte er die Firmenphilosophie. Sitz der Firma ist in Zell am Harmersbach, also im Schwarzwald und sie verbaut Bucherhydraulik aus dem Klettgau.

Das war den Gemeinderäten sicher sympathisch. Ausschlaggebend für die einstimmige Entscheidung war das Plädoyer von Bauhofleiter Michael Lüber, zu dem dieser in der anschließenden Ratssitzung von Bürgermeister Christian Behringer aufgefordert wurde. „Ich kenne das als Mietfahrzeug, hatte es drei Monate in der Praxis. Es ist zufällig auch das günstigste, also ist mein Vorschlag, das zu nehmen“, sagte Lüber. Versüßt wurde den Gemeinderäten die Entscheidung mit einem 80-prozentigen Nachlass der Mietkosten für die vergangenen Monate, in der Größenordnung von 12 000 Euro. Womit auch gleich die zusätzliche Kaufentscheidung für den Pflugaufbau in Höhe von gut 12 000 gefällt wurde. Die beiden anderen Gebote kamen gar nicht mehr zur Abstimmung, nachdem sich alle einstimmig für diese Variante mit Pflug entschieden hatten.

Auch bei der Finanzierung, vorgeschlagen durch den Bürgermeister, war man sich einig. Diese erfolgt über Grundstückserlöse, in Form eines bereits erfolgten Verkaufs eines Gewerbegebietsgrundstücks mit einer Fläche von 8100 Quadratmetern bei einem Quadratmeterpreis von 22,50 Euro. Die Gegenfinanzierung einer weiteren Investition der Gemeinde, des Vollausbaus des Mühlenwegs, der rund 400 000 statt der in den Haushalt eingestellten 150 000 Euro kosten soll, kann auch über Grundstücksverkäufe erfolgen. „Wir werden in den nächsten zwei Wochen vier Bauplätze verkaufen, den ersten in der Schulstraße, zwei in Buggenried und den letzten in der Langgasse“, sagte der Bürgermeister erfreut. Daran sehe man, dass es dringend erforderlich sei, ein neues Baugebiet auszuweisen. „Damit sind wir ja bereits beschäftigt.“ Er verwies damit auf die anstehende Erweiterung oberhalb des Gebiets Kälberweide.