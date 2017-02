Grafenhausen Der Gemeindeforst Grafenhausen wirft erheblich mehr Gewinn ab als erwartet

Josef Frommherz, Leiter des Forstbezirks Ost, bezeichnet den Wald als Lebensraum für Generationen. Der Klimawandel erhöht die Gefahr von Käferbefall. Forstexperten ziehen im Gemeinderat eine Zwischenbilanz.

„Wald besteht nicht nur aus Euro und Festmeter, Wald ist viel mehr“, sagte Josef Frommherz, Leiter des Forstbezirks Ost. Mit dem für den Grafenhausener Gemeindewald zuständigen Förster, Friedrich Hugel, stellte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Bilanz aus der Forstarbeit des vergangenen Jahres vor.

Entschieden gegen den Strich geht Frommherz eine einseitige Sicht auf den Wald als Wirtschaftsfaktor. „Wald ist auch ein Raum für Erholung und ein Schutzraum für Wasser, Boden und Luft“, sagt der Forstexperte und erinnert an die vielen Quellen, lebensnotwendig für die Staatsbrauerei Rothaus. Auch biete der Wald Arbeitsplätze, nicht nur für die Forstmitarbeiter und Förster, auch mittelbar für Holzernteunternehmen, Sägewerke, Dienstleister und Handwerker.

Alle geforderten Funktionen würde der Gemeindewald gut erfüllen. In harten Zahlen ausgedrückt, ist er als Wirtschaftsfaktor für Grafenhausen unbestreitbar bedeutsam, 65 Prozent und damit ein überdurchschnittlich großer Anteil der Gemeindefläche bestehen aus Wald. Seit 2010 wirft er deutlich mehr als 200 000 Euro, teils bis zu 350 000 Euro ab. Für das eben zu Ende gegangene Jahr vermeldete Gemeindeförster Friedrich Hugel sogar rund 306 000 Euro und damit über 67 000 Euro mehr als geplant.

Der wirtschaftliche Erfolg, erläuterte Frommherz, hänge vor allem vom Holzpreis ab. Im Jahr 2016 lag der für das hochwertige Holz bei rund 90 Euro je Festmeter, zu Spitzenzeiten in den vergangenen Jahren waren das auch schon einmal 100 Euro. Schlecht sei der Preis für qualitativ schlechtes und sehr starkes Holz. Letzteres sei früher tatsächlich teuer gewesen. „Die Produkte, die früher daraus hergestellt wurden, werden heute aus verleimtem Holz gemacht, dabei ist das Risiko eines Holzfehlers nicht so hoch, das ist leider tatsächlich so“, sagte Frommherz.

Nach der Forsteinrichtung, die im Jahr 2012 für zehn Jahre erfolgt war, steht im eben angebrochenen Jahr die Zwischenprüfung an. Josef Frommherz ist zuversichtlich, dass diese hervorragend ausfallen werde. „Der Grafenhausener Wald ist in einem sehr guten Zustand“, so seine allgemeine Beurteilung. Auf den Prüfstand werde stehen, ob der bisherige Hiebsatz beibehalten werden soll. Nach fünf Jahren seien bereits 53 Prozent der geplanten Gesamtnutzung erfolgt. Weitere Fragestellungen: Ob die Kulturen so aufgebaut werden sollen wie geplant und ob die Bestandspflege Sinn macht, derzeit sind 55 von 200 Hektar bearbeitet. Ebenso würde das Ästungsprogramm hinterfragt.

Dessen ungeachtet steht die Planung für das Jahr 2017 schon. Gemeindeförster Friedrich Hugel plant einen Einschlag von 8000 Festmetern, zu mehr als 60 Prozent durch eigene Waldarbeiter. Er geht für 2017 von einem Reinertrag in Höhe von 233 000 Euro aus. Warnend machte Friedrich Hugel auf den möglichen Holzkäferbefall aufmerksam. „Wir hatten 2016 nicht die Mengen Käferholz, wie wir gedacht haben, erwarten aber wegen der extremen Trockenheit 2017 mehr Käfer“, so Hugel gegenüber dieser Zeitung.

"Die die tägliche Arbeit ist die größte Herausforderung"

Friedrich Hugel ist seit 2012 für den Grafenhausener Gemeindeforst zuständig. Im Interview spricht er über seine Arbeit und die Herausforderungen im Wald.

Herr Hugel, Ihr Fünfjähriges für die Gemeinde Grafenhausen fällt zusammen mit der Zwischenprüfung zum Zehnjahresplan des Forsts. Wie beurteilen Sie den Grafenhausener Wald?

Er zeichnet sich aus durch einen hohen Holzvorrat, einen guten Pflegezustand und eine hohe Wertschätzung unter Bürgern und Gästen. Seit der letzten Forsteinrichtung konnte in allen Altersstufen weiter Richtung Bergmischwald gearbeitet werden.

Der Käferholzbefall war 2016 einer der höchsten seit Jahren. Wie sieht Ihre Prognose für 2017 aus?

Die Borkenkäferpopulation befindet sich in einer Gradation, die für 2016 befürchtete Massenvermehrung hat die Natur selbst durch das niederschlagsreiche Frühjahr verhindert. Aufgrund der insgesamt viel zu geringen Niederschläge seit dem vergangenen Sommer befürchte ich, dass uns das 2017 einholt. Eine weitere Verdoppelung würde mich nicht wundern.

Was sind die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre?

In einem fichtendominierten Betrieb, der langfristig in einen stabileren, risikogeminderten Bergmischwald mit einer größeren Vielfalt an Baumarten überführt wird, ist es die tägliche Arbeit, egal ob Sturmholz, Käfer, Verjüngung, Wildverbiss, Pflege. Die ganz große Herausforderung jedoch werden die Folgen des Klimawandels werden, denn dieser geht schneller voran, als sich der Wald anpassen kann.

Welche Bedeutung hat für Sie als Förster der wirtschaftliche Erfolg des Waldes?

Mich fasziniert, dass in einem vergleichsweise unbelasteten Naturraum ohne Dünger und fast ohne Pflanzenschutzmittel bei geringem Energie-Input ein Rohstoff mit einer hervorragenden Ökobilanz produziert werden kann. Das geht nur, wenn Generationen verantwortungsvoll – eben nachhaltig – mit ihrem Wald umgehen.

Wenn in einem Bereich strategisch über Jahrzehnte gedacht werden muss, dann im Wald. Welche Zukunftsweichen würden Sie selbst gerne für den Grafenhausener Forst stellen?

Konsequentere Maßnahmen für den Klimaschutz, Begeisterung junger Menschen für die aktive Jagdausübung, personelle Kontinuität in Forstbetrieben.