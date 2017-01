Grafenhausen Das Laientheater des SV Grafenhausen zeigt auf der Bühne spannende Vorfälle in einer Pension

Laiendarsteller des Sportvereins Grafenhausen spielen beim Neujahrstheater in der Schwarzwaldhalle eine Kriminalkomödie.

Grafenhausen (asz) Der SV Grafenhausen veranstaltet am Donnerstag, 5. Januar, sein traditionelles Neujahrstheater mit anschließender Tombola in der Schwarzwaldhalle. Unter der Regie von Tina Schulz führen die Laienschauspieler in diesem Jahr die Kriminalkomödie „Mord ist kein Zufall“ von Erich Koch auf. Beginn ist um 20 Uhr. Bereits um 19 Uhr ist Einlass. Für die Bewirtung der Gäste ist gesorgt.

In diesem Stück treffen in der Pension von Regina Küster (Hannah Rosa) scheinbar zufällig die unterschiedlichsten Personen aufeinander. Luise von Bernstein (Ann Stritt) und ihre Nichte Eva-Maria (Corina Metzler) wollen in der Pension ausspannen. Auch Viktor Feinbier (Marius Gut) und seine Frau Anita (Tina Schulz) kommen in die Pension, um Urlaub zu machen. Nebenbei möchten sie außerdem eine alte Angelegenheit klären.

Dr. Egon Müller (Timo Morath) hatte eine Autopanne und muss deshalb in der Pension übernachten. Max Küster (Marius Stulz) verbringt seine Semesterferien in der Pension seiner Mutter Regina. Als ein Mord in der Pension passiert, wird Inspektor Daneck (Martin Kech) in die Pension gerufen. Es wird nicht das einzige Verbrechen bleiben, welches der Inspektor in der Pension aufzuklären hat.