Bonndorf DRK-Rückblickauf Rekordjahr: Soviele Dienstunden wie noch nie

Der DRK-Ortsverein Grafenhausen zieht positive Bilanz und ehrt Mitglieder für jahrzehntelangen Einsatz.

Grafenhausen – Ein ereignisreiches Jahr hat der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hinter sich. Mit 2885 Dienststunden war 2016 sogar ein Rekordjahr. Eberhard Hummel, seit über zwei Jahrzehnten Vorsitzender freut sich besonders, "über die Harmonie im Verein, den Zusammenhalt und die ständige Einsatzbereitschaft der Aktiven. Deshalb macht mir die Vorstandsarbeit auch nach so vielen Jahren noch richtig Spaß."

Bei der Hauptversammlung standen denn auch keine Wahlen an, jeder will weiterhin seinen Dienst in alt bewährter Weise ausüben. Bemerkenswert waren vor allen Dingen die Ehrungen, die vorgenommen werden konnten. Friedhelm Isele und Anita Gampp, unterstützen das örtliche DRK seit sage und schreibe 45 Jahren. Friedhelm Isele ist auch seit Jahren Beisitzer im Vorstand. "Anita Gampp ist seit vielen Jahren Kassenprüferin und hat nahezu keinen Dienst in Grafenhausen versäumt", lobt Hummel. Lidia Rube und Sabrina Schwarz wurden für jeweils zehn Jahre Helfertätigkeit ausgezeichnet. Die Ehrungen wurden durch die Kreisbereitschaftsleiterin Eva Egge aus St. Blasien durchgeführt, die eigens dafür nach Grafenhausen gekommen war.

Schriftführerin Nadja Stritt-Larondelle konnte einen dichten Tätigkeitsbericht des Vereins ablegen. Höhepunkte im Vereinsjahr waren neben den turnusmäßigen Blutspendeterminen im Januar, August und November, Einsätze bei Großveranstaltungen, wie dem Purkonzert bei der Rothausbrauerei (nur fünf Verletzte) im Juli, schon eine Woche später beim SC-Festival an gleicher Stelle. Im selben Monat war auch noch das Sportfest des VfB Mettenberg zu bewältigen und im September wartete die Brauerei mit dem Food-Truckfestival mit einer weiteren Großveranstaltung auf, die durch die Rotkreuzler mit betreut wurde. Dort musste erfreulicherweise niemand erstversorgt werden, wohingegen beim Oktoberfest, wiederum in Rothaus 32 Verletzte versorgt werden mussten.

Eberhard Hummel freute sich besonders über die fruchtbare Entwicklung des Jungendrotkreuzes, das 2015 neu aufgelegt worden war. Seinerzeit war man förmlich überrannt worden mit 26 Jugendrotkreuzlern im Alter von sieben bis 14 Jahren.

Die Zahl schwankte in der Folge ein wenig, beispielsweise durch Wegzug, ist inzwischen aber stabil bei 22 Mitgliedern und wird ab und zu unterstützt durch vier weitere Interessierte, die allerdings durch Fußball öfter verhindert sind. Seit Oktober 2016 ist Nicole Hösl neue Leiterin des Jugendrotkreuz. "Sie stellt natürlich eine Idealbesetzung dar. Durch ihre Tätigkeit in der Praxis Bohl ist sie hervorragend qualifiziert", so Eberhard Hummel.

Er legte in Vertretung der Kassiererin Sandra Nüssle den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer konnten eine einwandfreie Kassenführung feststellen, sodass Bürgermeister Christian Behringer gerne die Entlastung des Vorstands übernahm und sich für die vielfältigen Dienste im Namen der gesamten Gemeinde beim DRK bedankte.

Wie die Bilanz, so die Vorschau, nämlich vielseitig: "Besonders wichtig sind natürlich unsere Weiterbildungen, damit wir immer auf dem neuesten Stand sind", so Bereitschaftsleiter Bernhard Heer. Darauf fuße der qualifizierte Einsatz, etwa beim Dorffest. Auch Verpflegungs-Einsätze wie beim Marathon in Freiburg oder bei Großeinsätzen in Neustadt, Feldberg, Löffingen gehörten zu den ständigen Aufgaben des Grafenhausener DRK. Zudem ist man bereits jetzt beschäftigt mit den Vorbereitungen für die 50-Jahr-Feier des Ortsvereines im kommenden Jahr.