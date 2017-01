Grafenhausen Bläserjugend Grafenhausen mit Frau an der Spitze

Wechsel an der Spitze des Vereins. Jungmusiker und Dirigentin sehr zufrieden mit musikalischer Leistung

Grafenhausen (keh) Einen Wechsel an der Spitze vollzog die Bläserjugend der Trachtenkapelle Grafenhausen jüngst im Rahmen ihrer Hauptversammlung. Julian Seidler, der acht Jahre lang die Verantwortung für den musikalischen Nachwuchs trug, gab sein Amt an Sophia Maier ab. "Es war eine tolle Zeit und wir haben viel gemeistert", so Seidler zum Abschied. Zum Dank erhielt er ein buntes und personalisiertes Geschenkpaket. Er wird auch weiterhin als Musiker erhalten bleiben und "hat noch viel Arbeit mit mir", wie Maier scherzte. Kassierer bleibt weiterhin Maximilian Schlatter und Melanie Pothlitz behält die Stellung als Jugendvertreterin. Viola Blatter, ebenfalls in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt, berichtete über die vergangenen Aktivitäten der Jungmusiker. So hatte man erstmals musikalisch beim Summer of Love mitgewirkt und beim Food Truck Festival das Frühschoppenkonzert gestaltet. Das Probewochenende führte die Musiker nach Todtmoos.

Auch Dirigentin Karola Bächle zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung des Nachwuchses. "Auch das Jahreskonzert meisterten die Jungmusiker sehr souverän", so das Lob Bächles. Derzeit spielen stolze 34 Aktive ein Instrument, 2016 konnte die Truppe sieben Auftritte verzeichnen. Derzeit bilden zahlreiche Musiker zehn Zöglinge aus, Rebecca Bienek ist neu im Mentorenteam, außerdem als Ausbilder tätig sind Elena Seidler, Madeleine Baschnagel, Egon Selb, Helmut Lenz, Frank Gatti und Karola Bächle.

Insgesamt stellten sich 18 Jungmusiker der Herausforderung eines Musikerabzeichens. Die meisten erhielten ihr Abzeichen bereits beim Jahreskonzert. Zwei der Prüflinge erreichten hierbei sogar die Gesamtpunktzahl von 60. Elia Robold, Luca Seidler und Sophia Matt verdienten sich Bronze, Tatjana Bergmann und Melanie Pothlitz freuten sich über das silberne Abzeichen.

Bei den Probenbesuchen konnten besonders Ricarda und Lara Gatti glänzen. Sie hatten ein und zwei Mal gefehlt, Theresia Matt hatte vier Fehlzeiten. "Insgesamt funktioniert die Bläserjugend, auch dank der zahlreichen Helfer, sehr gut. Diesen Weg sollten wir weiter beschreiten, denn die Bläserjugend ist unsere Zukunft", resümierte Karola Bächle.