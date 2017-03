Grafenhausen Besondere Konzerterlebnisse: Schwarzwald Musikfestival vom 19. Mai bis 5. Juni

Das Schwarzwald Musikfestival lockt vom 19. Mai bis 5. Juni. Mit 17 Konzerten finden in 18 Tagen an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten statt.

Das 20. Schwarzwald Musikfestival 2017 lädt vom 19. Mai bis 5. Juni erneut zu einzigartigen Konzerterlebnissen an authentischen Schwarzwald-Spielorten in der gesamten Region mit international renommierten Künstlern aus Klassik, Jazz und Weltmusik ein und bietet ein Stelldichein exzellenter Künstler und Stars der Szene, Weltklasse-Musiker, ARD-Preisträgern, Kleinkunst aus Baden-Württemberg und auch junger Elite auf dem Sprungbrett auf die großen Bühnen der Welt.

Während sich viele mittelständische Betriebe bevorzugt der Profitmaximierung an weltlichen Schätzen orientieren, erkennen zunehmend auch vereinzelte, handverlesene Betriebe, dass nicht nur materielle Werte sich positiv auf das doch so wichtige Image auswirken, sondern vielmehr gerade die geistigen Gewinne die Lebensqualität und die soziale Zufriedenheit aller Beteiligten nachhaltiger prägen können als Konsum und Wertschätzung der leiblichen Genüsse.

Eine dieser leider immer noch viel zu selten anzutreffenden Firmen ist die agile Brauerei Rothaus im gleichnamigen Ortsteil von Grafenhausen. Bereits im dritten Jahr gibt sie dem mittlerweile weit über die Grenzen Baden Württemberg hinaus bekannten "Schwarzwald Musikfestival" ein gerne genutztes Domizil, und Mark Mast, Leiter, Initiator und Intendant des größten regionalen Kulturereignisses in Ländle schätzt die Brauerei als seinen liebsten Premiumsponsor und Brauereichef Christian Rasch freut sich auch schon darauf, dass mit der Uraufführung eines bedeutenden zeitgenössischen Werkes in diesem Jahr, in Rothaus sicherlich Musikgeschichte geschrieben wird.

Mit 17 Konzerten in 18 Tagen soll ab dem 19. Mai der gesamte Schwarzwald zum Klingen gebracht werden. Die ungewöhnlichen Veranstaltungsorte, wie futuristische Werkshallen, urige Bauernhöfe oder eine Glashütte machen die Konzerte immer wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Dieses Jahr bietet das 20. Schwarzwald Musikfestival in den drei Eröffnungskonzerten am dritten Maiwochenende unter dem Thema: "500 Jahre Revolution" ein bisher ungehörtes und zwei millionenfach gehörte Werke, und die Resonanz auf dieses elementare Ereignis ist derart hoch, dass mit einem derart großen Andrang gerechnet wird, der vielen Spätentschlossenen den Zutritt unmöglich machen dürfte, da in der Lastwagenhalle der Rothaus Brauerei die Anzahl der Zuhörer auf 300 Personen begrenzt ist.

Dieses Konzert findet am Samstag, 20. Mai, statt und die Mitglieder der Philharmonie Baden-Baden freuen sich schon seit ihrem letzten Konzert in Rothaus im April letzten Jahres darauf wieder einmal die Gastfreundlichkeit der Brauerei, aber auch die Herzlichkeit der Zuhörer und die tolle Akustik genießen zu dürfen.

Auf dem Programm steht die Uraufführung von Enjott Schneider, einem der bekanntesten Filmkomponisten: "da ist Freiheit", das zweite Klavierkonzert von Chopin und die herrlich erhabene Reformationssymphonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Als besondere Überraschung wird voraussichtlich der Schirmherr des Musikfestivals, Ministerpräsident Winfried Kretschmann an einem der drei Eröffnungskonzerte des Schwarzwald Musikfestivals anwesend sein.

Auswahl der Künstler

Alexej Gorlatch, Trombone Unit Hannover, Red Priest, Singer Pur, Vokal Total, Till Brönner & Dieter Ilg, The Twiolins meet Robeat, das Festival der ARD-Preisträger, das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim mit Martin Schmitt, Philharmonie Baden-Baden u.v.a.