Grafenhausen-Rothaus Beim Country- und Western-Festival in Rothaus hieß es Tanzen und feiern im Saloon

BeimCountry- und Western-Festival in Rothaus sorgen Musik, Tanz und Kostümierung für die passende Atmosphäre.

Schon das 16. Mal fand auf dem Brauerei-Gelände in Rothaus ein Country- und Western-Festival statt, das Western-Freunde aus Nah und Fern anlockte. Oliver Rumpf, Geschäftsführer und Gastwirt des Brauerei-Gasthofs, übernahm vor zehn Jahren dieses Festival vom Vorgänger André Girke. Dieser hatte es als großer Westernfan ins Leben gerufen. Als hilfreiche Unterstützung holte sich Oliver Rumpf die Sportschützen aus Schluchsee ins Boot. Sie zeichnen jedes Jahr für den Saloon (Bar) verantwortlich und helfen bei der Dekoration. Wolfgang Faller, besser als Indi bekannt, und Ursula Robens von den Sportschützen waren ganz in ihrem Element. Im passenden Outfit repräsentierten sie ihren Saloon, in dem unter anderem auch Rothaus Whisky in dreierlei Varianten ausgeschenkt wurde.

In diesem Jahr konnte an drei Tagen gefeiert werden, da der Maifeiertag auf einen Montag fiel. Live-Bands wie die „Dapper Dan Men“, die „Country Hoboes“ und die „Old H.A.G.“ brachten tagsüber und an den Abenden Stimmung in die Erlebniswelt Rothaus mit seinen zahlreichen Besuchern. Etliche Line-Dance-Gruppen aus der Region fanden sich zum Tanzen ein.

Indian & Western Stores boten vielfältige Westernartikel an und für die Jüngsten wurden Pony-Reiten und ein neckisches Karussell angeboten. Laut Geschäftsführer Oliver Rumpf wird mit diesem Festival die Freiluftsaison im Biergarten des Brauereigasthofs eingeläutet. Die Erlebniswelt Rothaus bietet über das ganze Jahr zahlreiche Veranstaltungen an. So findet am 20. Mai das Eröffnungskonzert des Schwarzwald Musikfestivals statt und am 25. Juni die „Tour de Zäpfle“.