Grafenhausen-Rothaus Ayleen Kaiser geht mit viel Vorfreude an die neue Aufgabe als Tourismuschefin in Rothaus heran

Ayleen Kaiser geht mit viel Vorfreude an die neue Aufgabe als Tourismuschefin in Rothaus heran

Ayleen Kaiser leitet ab sofort die Geschicke des Tourismus in Rothaus. Die Hochschwarzwälderin kennt Grafenhausen bereits aus ihrer Kindheit.

Jung und frisch gestaltet sich die neue Leitung der Touristinformation in Rothaus. Am Ruder ist ab sofort eine 22 Jahre alte Eisenbach-Oberbränderin, die sich schon sehr auf ihre Aufgabe freut. Ihre Vorgängerin, Sarah Wider, die in Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf drei Jahre lang die touristischen Zügel in der Hand hatte, wird sich beruflich neu orientieren und war bis vor Kurzem vor Ort, um die künftige Chefin, Ayleen Kaiser, standesgemäß einzuweisen.

"Sarah hat mir schon sehr vieles gezeigt und mir einige Menschen vorgestellt. Das ist sehr hilfreich", sagt Kaiser, die seit 4. April vor Ort ist. Auch zahlreiche Attraktionen des Rothauser Landes lernte sie schon kennen. Vieles ist ihr noch von früher in Erinnerung. Ihr Vater war damals bei einer örtlichen Bankfiliale tätig und so verbrachte sie immer wieder ein paar schöne Stunden in Grafenhausen. "Wir waren viel am Schlüchtsee und auch in der Tannenmühle", erzählt sie lächelnd. So ist es auch nachvollziehbar, dass sie nicht lange überlegen muss, welches ihre persönlichen Lieblingsorte innerhalb ihres neuen Arbeitsgebietes sind.

Den Weg zum Tourismus fand sie vor einiger Zeit über ihr Hobby, den Wintersport. Nach dem Abschluss ihres dualen Studiums in International Business mit Schwerpunkt Sportmanagement zog es sie im Rahmen eines Praktikums auf den Höchsten. Von Januar bis März war sie während des Weltcups für die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) auf dem Feldberg tätig. Da sie schon während des Studiums bei Intersport Hirt mit dem alpinen Sport betraut war, stellte das für sie eine wünschenswerte Herausforderung dar. Für die HTG zeigte sich schnell, dass die junge Frau auch für Größeres geeignet ist und so fiel die Entscheidung, sie auf dem freien Platz in Rothaus einzusetzen, schnell und problemlos. "Ich habe gleich zugesagt", so Kaiser, die in ihrer Freizeit auch gern Mountainbike fährt und wandert.

Nach den ersten Berührungen mit dem touristischen Ort steht für sie die Bewältigung der anstehenden Veranstaltungen auf dem Programm. "Ich möchte die Sommerzeit bestmöglich stemmen und gut drauf vorbereitet sein. Dann kann man sich Gedanken machen, das ein oder andere vielleicht noch etwas auszubauen", kündigt die 22-Jährige an. Auf ihre erste Veranstaltung in Grafenhausen, den Naturparkmarkt, ist sie schon sehr gespannt. Sie blickt zuversichtlich auf ihre Aufgabe. "Die Mitarbeiterinnen in Rothaus arbeiten sehr selbstständig. Das ist toll", freut sie sich. Auch ihre Hochschwarzwälder Herkunft und ihre Zeit als Kind in Grafenhausen machen ihr den Zugang zu den Menschen leicht. "Viele kenne ich hier noch von früher. Das nimmt einem auf jeden Fall die Angst vor dem neuen Ort."

Ayleen Kaiser ist 22 Jahre alt und stammt aus Eisenbach-Oberbränd. Im Oktober 2016 machte sie ihren Abschluss in International Business, einem dualen Studium, bei dem sie auch bei Intersport Hirt in Neustadt beschäftigt war. Nach einem Praktikum bei der HTG wurde sie auf ihre Bewerbung hin kurzerhand für den Posten in Rothaus übernommen.