Grafenhausen Autorenlesung: Wie Bauern im Mittelalter uns die Freiheit bringen

Autor Harald Gritzner hat in der Bulgenbacher Schänke aus Roman seinem Roman „1525 – Kampf der Freiheit“ gelesen. Der Mann aus Neuenburger am Rhein untersucht darin Bedeutung des Bauernkriegs und die Bedeutung für die Demokratie von heute.

Grafenhausen – Das Mittelalter: Eine raue und dunkle Epoche, voller Krankheiten, Hungersnöte und Unterdrückung. Die Landbevölkerung hatte unter vielen Entbehrungen zu leiden und begehrte nur nach einem – Freiheit. Angestachelt von Luthers Thesen und seinen reformatorischen Plänen tun sich die Unterdrückten zusammen und gehen gemeinsam gegen den Adel vor. Gepaart mit einer Liebesgeschichte und einigen Intrigen wird daraus das mitreißende Buch von Harald Gritzner, einem Autor aus Neuenburg am Rhein.

Doch sein Buch „1525 – Kampf der Freiheit“ ist längst nicht nur Fiktion. Er hat sich intensiv mit der Zeit und deren Akteuren beschäftigt und ist sich sicher: „Ohne diese Zeit und die Errungenschaften der Bauern hätten wir die Freiheit, wie wir sie kennen, heute nicht.“

Ausgerechnet ein Haufen wildgewordener Bauern soll die Grundsteine für unsere Demokratie gelegt haben? Selbstverständlich. Die Bauern hatten Forderungen aufgestellt und übten durch ihre große Anzahl und ihre Entschlossenheit ausreichend Druck auf den Adel aus. Nicht nur die Stadt Freiburg gab unter diesem Druck – der auch unter dem Anführer Hans Müller – ausgeübt wurde, nach und befand sich rund ein Jahr lang im Besitz der Bauernmeute. Nach dem Bauernkrieg errangen die Bauern die Durchsetzung zahlreicher Forderungen und ihre Situation verbesserte sich oft erheblich. Davon profitieren wir bis in die heutige Zeit.

„Heute ist es für uns unvorstellbar, ohne Internet zu kommunizieren“, so Gritzner. „Damals schafften es die Bauern, sich mit Flugblättern vom Bodensee bis in den Schwarzwald miteinander in Kontakt zu bleiben und ihre Mitmenschen von der Sache zu überzeugen.“ Zahlreiche Besucher, in moderner und historischer Kleidung folgten in Stauffen der spannenden Lesung des Markgräfler Autors, der sich sehr freute, bei der Hans-Müller-Gruppe zu Gast zu sein. Auch sein Buch, das sich größtenteils mit Neuenburg beschäftigt, hat den Bauernführer aus Bulgenbach auf dem Schirm. „Hans Müller war ein sehr beredter Mann und eine ganz besondere historische Gestalt, die heute oft unterschätzt wird“, weiß Gritzner.