vor 52 Minuten Gudrun Deinzer Exklusiv Grafenhausen/ Rothaus "Außer dem Regen war alles gut"

Rik Sauser ist Veranstalter des nagelneuen Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald, der noch bis zum Sonntag veranstaltet wird. Nach Start und zweiter Etappe in rothaus, sind Start und Ziel am Wochenende in Feldberg. Vorgänger-Rennen war der Vaudee Trans Schwarzwald, den die Sauser Event GmbH bis zum vergangenen Jahr elf Mal erfolgreich organisiert hatte.