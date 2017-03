Grafenhausen 15 Einsätze fordern Feuerwehr Grafenhausen

Vorfreude auf neues Mannschaftsfahrzeug. Ehrungen für längjährige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grafenhausen.

Grafenhausen – Auch 2016 war die Freiwillige Feuerwehr vielfach tätig. Mit einem Mannschaftsstand von 47 Angehörigen, davon 45 aktiv, bewerkstelligten sie nicht nur zahlreiche Proben, Veranstaltungen und Fortbildungen, auch bei 15 Einsätzen waren sie vor Ort, leiteten dabei 437 Arbeitsstunden, um zu helfen. Dabei rückten die Feuerwehrleute bei zeitkritischen Einsätzen im Schnitt bereits nach 5,5 Minuten aus. Besonders der Brand des Bauernhofs Gatti bleibt vielen in Erinnerung.

Zahlreiche Ehrungen konnte die Freiwillige Feuerwehr Grafenhausen vornehmen. "Zwei Urgesteine der Feuerwehr", Karl Isele und Willibald Metzler, konnten für beachtliche 60 Jahre geehrt werden. Gerhard Jäger ist bereits seit 65 Jahren Mitglied der Feuerwehr, einige Zeit davon auch als Schriftführer. Für 55 Jahre wurden Peter Sattler und Erich Strittmatter geehrt. Beide sind mit 16 Jahren zur Feuerwehr gestoßen. Vor allem der Ehrenkommandant Strittmatter hat die Wege der Wehr mitgestaltet. Er agiert noch immer als Obmann der Feuerwehrsenioren im Landkreis. Ebenso geehrt werden konnte Peter Morath, seit 30 Jahren Abteilungskommandant in Staufen. Vor kurzem wurde er in der Abteilungsversammlung für weitere fünf Jahre verpflichtet. Alle Geehrten erhielten von Gemeinde und Feuerwehr Präsente und Urkunden.

Für die Sicherung des Nachwuchses ist auch in Grafenhausen eine Jugendabteilung zuständig. Angeführt von Yannick Albiez sind derzeit 14 Nachwuchsfeuerwehrler in Ausbildung. Zwei von ihnen konnten im vergangenen Jahr in die aktive Abteilung wechseln, vier neue Jugendliche kamen hinzu. Sie absolvierten neben kleineren Olympiaden und Zeltlager rund 20 Proben mit einer Anwesenheit von 81 Prozent, worüber sich Albiez sehr freute. In Staufen stand 2016 ein Event auf dem Plan: Die Segnung des neuen Fahrzeugs TSF-W wurde am 22. Mai bei sommerlichen Temperaturen vollzogen.

Neben der Abteilung Staufen sind Mettenberg und Grafenhausen mit ihren Abteilungen tätig. Ebenfalls aktiv sind die Senioren der Feuerwehr, denen 13 Altfeuerwehrleute angehören. Gemeinsame Unternehmungen stehen bei den Senioren immer wieder an und sie stehen den Aktiven mit Rat und Tat zur Seite.

Eine Neuerung, über die sich auch Bürgermeister Behringer freute, ist die neue Software, die für das Gerätehaus erworben wurde. Mit "Fireplan" kann in Zukunft vieles anhand des Systems gesichert werden, was vorher mühevoll auf den Privat-PC des Kommandanten Guido Strittmatter eingegeben werden musste. "Die Einführung dieser Software ist ein Meilenstein für unsere Feuerwehr", so Strittmatter. Nach anfänglichen Schwierigkeiten werde sie nun für viele eine Entlastung bringen.

Freudig vorausblicken kann die Feuerwehr auch auf die Anschaffung des neuen Mannschaftsfahrzeugs. "Wir hoffen, dass es bei der Hauptprobe im Herbst bereits zum Einsatz kommen kann", so Strittmatter. Er dankte allen Entscheidungsträgern der Gemeinde für die einstimmige Entscheidung, dieses Fahrzeug anzuschaffen. Das veraltete, bisherige Fahrzeug wird mit Ablauf des TÜV im Juni ausgemustert. Weiterhin berichtete der Kommandant, dass bis zum Jubiläum 2019 neue Uniformen angeschafft werden sollen. Dies wird voraussichtlich in einzelnen Tranchen erfolgen.