Grafenhausen 111 Feuerwehrleute bei Übung in der Brauerei Rothaus

111 Feuerwehrleute haben bei einer gemeinsamen Übung in der Brauerei Rothaus den Ernstfall geprobt. Im Einsatz waren neben der Werksfeuerwehr auch die Wehren aus Grafenhausen, Bonndorf und Wutach sowie die Berufsfeuerwehr Freuburg mit einem Spezialgefährt, dem Abrollbehälter Wasser.

„Bei einem so großen Betrieb wäre ein solcher Brand ein grauenhaftes Szenario.“ Alleinvorstand Christian Raschs Worte nach der gelungenen Raumschaftsübung in Rothaus machten noch einmal deutlich, wie wichtig die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren und deren gemeinsame Übungen sind. 111 Feuerwehrleute waren am Samstag zu einer ganz besonderen Übung gekommen. Die Werksfeuerwehr Rothaus stellte eine Verpuffung in der Schlosserei nach, die in Windeseile zum bedrohlichen Dachstuhlbrand wurde. Die Grafenhausener Wehren wurden sogleich nachgefordert. Aufgrund der Gefahr rückten dann auch die Feuerwehren aus Wutach und Bonndorf mit der Drehleiter an.

Am spektakulärsten gestaltete sich der Auftritt der Berufsfeuerwehr Freiburg, die mit ihrem Abrollbehälter Wasser anrückten. Mit diesem Gefährt können sie bis zu 1800 Meter A-Schlauch verlegen, was nicht nur zur Förderung von Wasser im Brandfall taugt, sondern auch in der Katastrophenhilfe zum Auspumpen Anwendung findet. Mit einer Geschwindigkeit von Minimum 30 Kilometer pro Stunde legte das Fahrzeug den Weg vom Schlüchtsee zur Brauerei zurück – 1700 Meter – um dort bis zu 8000 Liter Wasser in der Minute bereitzustellen. Am Schlüchtsee wurden mit zwölf Bar rund 3600 Liter Wasser in der Minute gepumpt. „Im Extremfall können wir bis 8000 Liter in der Minute gehen“, so Patrick Jung von der Berufsfeuerwehr Freiburg. Allerdings dauert es rund zwei Stunden, bis die Freiburger hier seien und die Wasserversorgung bereit hätten.

Die angenommenen Verletzten konnten alle rasch gerettet werden und auch ein Atemschutznotfall konnte trotz widriger Umstände schnell behandelt werden. Kommunikation steht hierbei, besonders bei so vielen Beteiligten, an erster Stelle. „Das zeigt uns, dass solche Übungen wahnsinnig wichtig sind“, so der Grafenhausener Hauptkommandant Guido Strittmatter. Auch der Kommandant der Werksfeuerwehr und Einsatzleiter, Konrad Kaltenbacher, konnte dies nur unterstreichen. Christian Rasch bedankte sich herzlich und merkte lächelnd an: „Wenns ernst wird, kommt bitte auch, gell.“