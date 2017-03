Görwihl Zwei Verletzte bei Unfall auf glatter Straße

Am Dienstagnachmittag geriet ein mit zwei Personen besetzter BMW von der Straße ab, bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt, auch seine Beifahrerin kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Der 25 Jahre alte Autofahrer fuhr gegen 15.25 Uhr von Niederwihl in Richtung Oberwihl. In einer Rechts-Links-Kurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf geschlossener Schneedecke ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und im Bachbett an der Böschung zum Stehen. An dem Fahrzeug dürfte ein Schaden von ca. 5000 Euro entstanden sein.