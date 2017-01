Görwihl Zustand der Gesundheitsversorgung im Landkreis stößt auf Kritik und Unverständnis

Bei der Infoveranstaltung des Fördervereins für das Spital Bad Säckingen reagieren zahlreiche Besucher mit heftiger Kritik an den Verantwortlichen für den derzeitigen Zustand der Gesundheitsversorgung im Landkreis. Auch der Görwihler Bürgermeister und der Gemeinderat (mit Ausnahme von Roland Lauber, der dabei war) bekommen wegen ihrer Abwesenheit an der doch brisanten Veranstaltung ihr Fett ab.

Görwihl (psc) Mit Kritik an den Verantwortlichen für den derzeitigen Zustand der Gesundheitsversorgung im Landkreis Waldshut reagierten die zahlreichen Besucher im Görwihler Pfarrsaal am Dienstagabend. Vor allem die Situation des Spitals in Bad Säckingen führte zu einem zumindest verbalen Schulterschluss mit den Referenten Beatrix Köster und Jürgen Stadler.

Köster ist Vorsitzende des Fördervereins für das Spital Bad Säckingen, Stadler war leitender Oberarzt der Chirurgie im Krankenhaus Bad Säckingen. Die Beiden gaben sich in der ersten von neun Informationsveranstaltungen kämpferisch und forderten ein funktionsfähiges Spital Bad Säckingen als Haus der Grund- und Regelversorgung, mit innerer und chirurgischer Abteilung sowie einer 24-Stunden-Notfallambulanz. "Sind wir bald in Rumänien?", fragte ein Besucher, während andere mit Politikern und Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein GmbH hart ins Gericht gingen. Da fielen schon mal Ausdrücke wie "Versagen" und "Sauerei". Auch der Görwihler Bürgermeister und der Gemeinderat (mit Ausnahme von Roland Lauber, der dabei war) bekamen wegen ihrer Abwesenheit an der doch brisanten Veranstaltung am Dienstag ihr Fett ab. "Dass sie fehlen, empfinde ich als ein Armutszeugnis", bemerkte eine Frau. Aus der Sicht von Beatrix Köster und Jürgen Stadler ist die Gesundheitsversorgung im Landkreis nicht mehr gewährleistet. "Nicht einmal mit einem Neubau mit 350 Betten reicht es", sagte Stadler. Derzeit gebe es im Landkreis 250 Betten für 168 000 Einwohner. Kommt hinzu, dass über 35 000 Einwohner von der flächendeckenden Versorgung abgeschnitten sind, weil sie mehr als 30 Minuten bis zum nächsten Krankenhaus unterwegs sind. "Wenn jetzt eine Grippe-Epidemie ausbrechen würde, hätten wir weder Betten noch Personal – das ist so gewollt", sagte Beatrix Köster.

Das Spital Bad Säckingen sei "bewusst niedergewirtschaftet worden", behauptete sie. Verantwortlich sei die Spitäler Hochrhein GmbH, weil sie ein funktionsfähiges Krankenhaus zerschlagen, die rechtzeitige Brandschutzsanierung unterlassen und die Notfallaufnahme in Waldshut zentralisiert habe. Der Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein GmbH warf Stadler "Kommunikationsversagen" vor. Diese habe das Prinzip der verbrannten Erde angewandt, "indem man das Personal zermürbt". Das Ergebnis: "Ein Rumpfkrankenhaus mit gestutzter Innerer Medizin und 60 Betten", so Stadler, "und ein komplett überfordertes Krankenhaus in Waldshut". Beatrix Köster kündigte eine weitere Demonstration an – diesmal aber nicht in Bad Säckingen, sondern in Waldshut. "Die Lichter im Spital Bad Säckingen dürfen nicht ausgehen", forderte sie. Stadler fügte hinzu: "Wir wollen eine funktionierende Notfallversorgung."

Die Termine

Weitere Informationsveranstaltungen des Fördervereins des Spital Bad Säckingen westlichen Landkreis Waldshut finden an folgenden Terminen statt: Bad Säckingen, Donnerstag, 26. Januar, Kursaal; Laufenburg, Dienstag 31. Januar, Pfarrscheuer Luttingen; Murg-Niederhof, Mittwoch 1. Februar, Florianstüble; Wallbach, Donnerstag 2. Februar, Rheinstraße 7, FFWG; Wehr, Freitag 3. Februar, Bürgersaal; Herrischried, Dienstag 7. Februar, Rotmooshalle; Todtmoos, Mittwoch 8. Februar, Wehratalhalle. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Vortrag ist für alle Bürger kostenfrei. Internet: www.spital-bad-saeckingen.de