Görwihl Zusätzliche Einnahmen für Görwihl

Gemeinderat stimmt Gründung eines Betriebes gewerblicher Art für Breitbandversorgung zu. Netz soll dann an diesen vermietet werden

Der Gemeinderat gab am Montag der Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) für die Breitbandversorgung grünes Licht. Hintergrund: Durch den Ausbau der Breitbandversorgung – schnelles Internet – verfolgt die Gemeinde langfristig das Ziel, das Versorgungsnetz an einen Betreiber zu vermieten. Dadurch wird die Gemeinde Einnahmen in einem Bereich erzielen, das heißt, sie wird einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen.

Die Investitionsausgaben für den Ausbau des Breitbandnetzes stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit den späteren umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen für dessen Vermietung, erklärte Rechnungsamtsleiter Mike Biehler. Für die Investitionsausgaben kann der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, so Biehler. Konkret: Es reduzieren sich die Kosten für die Verlegung der Breitbandkabel um 19 Prozent Vorsteuer. Die BgA kann wie ein Regiebetrieb, ein Eigenbetrieb oder ein Betrieb in privatrechtlicher Form – etwa als GmbH – geführt werden. Bei den Straßensanierungen in Niederwihl und zurzeit im Günnetsmättle sowie im Neubaugebiet Moos wurden und werden Glasfaserkabel verlegt. Bei anstehenden Sanierungen soll dies gleich gehandhabt werden. Gemeinderat Herbert Nägele störte sich an der Vorgehensweise in punkto Breitbandausbau: "Wir bauen ein Netz, das wir einem Betreiber vermieten müssen, weil wir es nicht selber unterhalten können. Der politische Ansatz ist falsch", bemerkte Nägele.

Die Gemeinde Görwihl ist mit Zustimmung des Gemeinderates von Januar 2016 Mitglied des "Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut". Ziel des Zweckverbandes ist die Förderung der Breitbandversorgung im Landkreis Waldshut. Im April dieses Jahres hat der Gemeinderat zudem den Beschluss gefasst, gemeinsam mit den Gemeinden Bernau, Dachsberg, Ibach, Höchenschwand, Schluchsee, Todtmoos und St. Blasien in interkommunaler Zusammenarbeit eine Masterplanung über den Verlauf des Breitbandnetzes zu erstellen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Breitbandausbau vorwärts kommen", erklärte Bürgermeister Carsten Quednow. Allerdings: Es gebe "bis heute keinen Zuschussbescheid aus Stuttgart", so Quednow.